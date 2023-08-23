狂砍131刀、尼龍繩吊頸殺前妻男友！醋男判無期 上訴二審遭駁回
去年5月間，高雄發生一起兇殺命案，何姓男子與姚姓妻子離婚，雙方因外遇、財產分配及子女問題起爭執，何男遂南下高雄找姚女理論，抵達時發現姚女的吳姓男友在屋內睡覺，頓時醋勁大發，竟持刀狂砍吳男131刀，更用健身用吊環連接尼龍繩綁住他頸部，並將吊環勾在廁所握把上，而姚女返回時，吳男曾虛弱的說一句「我快沒氣力了」，誤以為他在健身，結果錯失搶救機會，最終導致吳男死亡。高雄地院一審依殺人罪，判何男無期徒刑，上訴二審高等法院高雄分院，維持原判。
記者林盈君／綜合報導
據了解，何男於去年5月間，南下高雄苓雅區找前妻姚女理論，見到其男友吳男頓時醋勁大發，持刀砍殺吳男131刀，並用健身用吊環連接尼龍繩綁住他頸部，又將吊環勾在廁所握把上，最終吳男因失血過多及頸部遭吊繩懸吊窒息，手段十分兇殘。而其間姚女曾返回，卻誤認吳男在健身，錯失搶救機會。何男行凶後，於捷運站被警方逮捕落網，一審依殺人罪判處無期徒刑，二審高分院駁回維持原判，仍可上訴。
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