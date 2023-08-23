網傳共軍093型核潛艦在台海爆炸　國防部：目前無消息證實

明霸克露橋便道遇大規模土石流淹沒　人車安全無損

▲部落民眾可用步行方式進出。（圖／甲仙工務段提供）
▲部落民眾可用步行方式進出。（圖／甲仙工務段提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

昨（22）日晚間約7點，明霸克露橋河床涵管便道因上游玉穗溪爆發土石流下沖，將已清淤完成之沈砂池再次填滿，甚至比前次卡努颱風時淤積更高；經甲仙工務段現場保全人員全天候守視，已提前於昨日晚間7點預警性封閉河床便道，管制人車通行，現場施工車輛及人員均提前撤離安全無損。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台20線明霸克露鋼便橋因卡努颱風引進西南氣流誘發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損道路中斷，公路總局第三養護工程處前已於8月11日搶通河床涵管維生便道供當地民眾臨時通行，但昨日玉穗溪爆發土石流下沖，甚至比前次卡努颱風時淤積更高，因此實施預警性封閉河床便道，管制人車通行。

▲明霸克露橋河床涵管便道因上游玉穗溪爆發土石流下沖，甚至比前次卡努颱風時淤積更高，大型機具今（23）日一早已進場施作。（圖／甲仙工務段提供）
▲明霸克露橋河床涵管便道因上游玉穗溪爆發土石流下沖，甚至比前次卡努颱風時淤積更高，大型機具今（23）日一早已進場施作。（圖／甲仙工務段提供）
甲仙工務段段長鄭敏華指出，明霸克露橋橫跨玉穗溪，玉穗溪在昨日傍晚6點30分到7點左右發生土石流，河床約淤積7公尺，原本的河床涵管便道整個被淹沒，為了改善通行，甲仙工務段從昨日起就開始調度，今日上午6點開始，懸吊式吊車進場，先將鋼便橋緊急搭設護工板，以便部落民眾可用步行方式進出，挖土機則進行河床淤積黏土測試，搶通便道時間還在評估當中。

公路總局第三養護工程處表示，為能儘早解除復興里、拉芙蘭里及梅山里鄉親對外通行需求，本處今日一早立即進場施工及檢視路段現況安全，原則可緊急利用尚在修復中鋼便橋供行人通行，目前積極施工鋼便橋覆工板吊裝及護欄安裝等作業，以提供民眾臨時通行。

並於今日上午10點開放，初期先疏導需緊急進、出之民眾；而後續鋼便橋臨時人行步道採戒護通行，上午開放時間：7時、9時、11時，下午開放時間：13時30分、15時30分、17時30分，並由公路總局高雄市區監理所之免費接駁公車前往桃源區公所、六龜新站（清水公園）等地區，開放時請民眾依現場指揮人員引導通行，若經評估有安全疑慮將立即暫停通行，以確保安全。俟河床涵管維生便道搶通後再改回便道採管制通行，並繼續趕工修復鋼便橋施工，並建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

高雄輕軌沿線增設10處科技執法　強化運行交通安全

一日三停電　藍轟政府把高雄當二等公民

旗津風箏節6天吸20萬人次朝聖　熱氣球9月底升空接棒

新建2水廠！高雄市府：日供10.5萬噸再生水　確保台積電用水無虞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀