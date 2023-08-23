明霸克露橋便道遇大規模土石流淹沒　人車安全無損

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甲仙工務段段長鄭敏華指出，明霸克露橋橫跨玉穗溪，玉穗溪在昨日傍晚6點30分到7點左右發生土石流，河床約淤積7公尺，原本的河床涵管便道整個被淹沒，為了改善通行，甲仙工務段從昨日起就開始調度，今日上午6點開始，懸吊式吊車進場，先將鋼便橋緊急搭設護工板，以便部落民眾可用步行方式進出，挖土機則進行河床淤積黏土測試，搶通便道時間還在評估當中。
公路總局第三養護工程處表示，為能儘早解除復興里、拉芙蘭里及梅山里鄉親對外通行需求，本處今日一早立即進場施工及檢視路段現況安全，原則可緊急利用尚在修復中鋼便橋供行人通行，目前積極施工鋼便橋覆工板吊裝及護欄安裝等作業，以提供民眾臨時通行。
並於今日上午10點開放，初期先疏導需緊急進、出之民眾；而後續鋼便橋臨時人行步道採戒護通行，上午開放時間：7時、9時、11時，下午開放時間：13時30分、15時30分、17時30分，並由公路總局高雄市區監理所之免費接駁公車前往桃源區公所、六龜新站（清水公園）等地區，開放時請民眾依現場指揮人員引導通行，若經評估有安全疑慮將立即暫停通行，以確保安全。俟河床涵管維生便道搶通後再改回便道採管制通行，並繼續趕工修復鋼便橋施工，並建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。