排便屢見「滿缸血」　微創雷射手術30分鐘擺脫有「痔」隱疾

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嚴重第三級痔瘡 微創雷射痔瘡消融手術治療亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任江驊哲表示，經過觸診檢查後，確認是痔瘡惹的禍，且嚴重程度已達到第三級，痔瘡組織已經掉出肛門外，必須用手推才能塞回肛門內，因此建議採用手術治療，但患者對於傳統手術後的恢復期較長十分猶豫，經溝通後，同意採用「微創雷射痔瘡消融手術」方式處理，手術時間約30分鐘，術後患者即可下床並返家，隔天也能順利上班，讓他順利擺脫有「痔」難伸之苦。
痔瘡常見這些原因所致 不僅充血還會脫垂江驊哲主任指出，痔瘡是肛門常見的疾病之一，主要是因肛門處血管及軟組織(又可稱為「痔瘡組織」)隨著排便習慣不佳、懷孕生產、年齡增長而逐漸鬆弛老化，一旦加上平時有飲酒、喜歡吃辛辣食物，或者長時間站或坐，導致肛門壓力過高，就會造成痔瘡組織充血、脫垂，之後逐漸變成讓人難以啟齒的痔瘡。
微創雷射手術 消融脫垂痔瘡江驊哲主任強調，藉由微創雷射手術，可利用極細的光纖在肛門口穿刺2至3個小洞，大小約僅針孔大，再透過雷射高波長光熱能量，迅速消融脫垂的痔瘡組織，過程中幾乎不會流血，且疼痛感甚低，僅會有些許腫脹感，患部多半會在6至8週恢復到正常狀態，十分適用一到三級痔瘡，術後隔天多數患者可恢復日常生活，只要避免劇烈運動，很快就能揮別痔瘡帶來的陰霾。
日常這樣做 預防痔瘡上身江驊哲主任建議，除非是新生兒，否則人人或多或少都有痔瘡的問題，關鍵在於是否會影響生活品質，因此，若症狀輕微，會建議採用保守治療，例如塗抹藥膏、塞劑或者口服軟便藥物。此外，多吃富有膳食纖維的蔬菜水果、補充適當水分，都可以減少便秘風險，平時也不妨採取溫水坐浴的方式，降低肛門括約肌壓力、促進局部循環，達到消腫、止痛的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58931
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