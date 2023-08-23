台積電進駐高雄衝擊民生用水？經濟部：已籌措有兩股水源
台積電進駐高雄楠梓產業園區，因製程調整而有增加用水需求，外界擔心恐排擠到民生用水。經濟部今（23）日表示，已協同營建署及高雄市政府共同規劃，由周邊具推動潛能的再生水廠供應做為長期水源，如楠梓、橋頭及園區自建合計約每日10萬噸規模，未來園區將有自來水與再生水兩股水源，並透過再生水專管供水確保供水穩定。至於再生水將使用過的民生污水或放流水，經回收處理再利用，除可作為產業穩定水源，也不會排擠由天然水源供應的民生及農業灌溉用水。
記者顏真真／台北報導
由於氣候變遷的影響是全球性議題，全國各區域可能面臨的水資源風險，經濟部水利署指出，已在110年研擬長期的「台灣各區水資源經理基本計畫」因應並定期滾動檢討。在百年大旱及今年南部大旱的抗旱經驗，充分驗證多元水源及調度策略具抗旱效果，有必要加速推動不易受天候影響的再生水與海淡水等科技造水，供應未來產業發展所需。
不僅如此，水利署說，在高雄地區已有鳳山及臨海再生水廠供應臨海工業區，也陸續推動具供水潛能的楠梓及橋頭再生水廠，另高雄海淡廠亦已啟動規劃。另外推動中荖濃溪伏流水預計在115年完工供水，將可與高屏溪川流水搭配運用。而趕辦中「曾文南化聯通管工程」預計在113年完工，屆時可將曾文、南化水庫及高屏堰水源串連，讓高雄地區水源更多元、供水更穩定也更具韌性。
水利署也強調，確保民生用水需求及協助產業供水穩定一直都是政府重要施政目標，將持續滾動檢討各項節水調度措施，將水資源做最有效的運用，並透過水資源精緻管理及多元水資源建設，穩定水資源供應、提高供水韌性。對於高雄產業發展所增加用水需求，政府已規劃再生水作為長期水源，並不會排擠民生與農業用水。