41間強店爭鋒　高雄鹹酥雞嘉年華週末熱鬧開炸

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此外，本次最大亮點就是結合各大星級飯店、米其林餐館和特色人氣的異國風味炸物店，近距離欣賞大廚們爐火純青的手藝爭奪饕客認同。在觀光局力邀之下，榮獲米其林必比登的法式「橋邊鵝肉LE PONT」、韓國第一連鎖品牌「Nene chicken」、義郎壽司旗下的「植橪和食」、德式「德藝小築」、南洋風情的「LOWCA勞咖」、古巴風「OLA風味炸物」，以及義式「承億酒店BAR KAO餐酒館」、港式「港仔大佬」、墨西哥式「H2O HOTEL水京棧國際酒店Pool Bar」和英式「福容大飯店」等精選店家齊聚一堂，讓民眾在舌尖上環遊世界。
觀光局進一步指出，這次「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」亦將進行年度雞王評選，邀請國立高雄餐旅大學中餐系陳正忠老師、資深美食記者顏怡今、知名美食網紅克里斯丁等7位專業評審團，選出「評審團大獎」、由校園大使評出「雞不可失獎」，及邀請現場民眾投票選出「現場人氣獎」、及「大雞大利獎」等。參與票選活動的民眾，就有機會現場兌換鹹酥雞、台灣啤酒和可口可樂等贈品，數量有限，送完為止。
觀光局溫馨提醒，鹹酥雞嘉年華2天活動期間，大遠百周邊道路將進行管制，管制時段為活動當日下午2時至晚上9時，於中華三多路口、中山三多路口四向禁止左轉，及三多四路（中華四路-中山二路）、中山四路（三多四路-新光路）、新光路（中山二路-中華四路）禁止臨時停車。請民眾千萬不要開車來，建議可搭乘捷運紅線至三多商圈站1號或2號出口，出站即可輕鬆抵達會場；或搭乘輕軌至高雄展覽館站，沿新光路步行約9分鐘可抵達，節省交通時間。