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41間強店爭鋒　高雄鹹酥雞嘉年華週末熱鬧開炸

▲「承億酒店BAR KAO餐酒館」的義大利風味炸物。（圖／高雄市觀光局提供）
▲「承億酒店BAR KAO餐酒館」的義大利風味炸物。（圖／高雄市觀光局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」在本週末26、27日下午3時到晚上9時於高雄大遠百追夢廣場舉行，高雄市觀光局今年特別納入國際炸物主題，除30家全台頂尖台式鹹酥雞名店依約再次登場較勁，更邀請國際知名星級飯店、米其林必比登名店及異國特色餐廳等11家異國炸物，總共41間店一起爭鋒。同時搭配台灣啤酒、德式生啤、可口可樂、奶茶、連鎖茶飲等各式飲料，共組2023年最銷魂的美食聯盟，邀請大家齊來高雄抓住夏天的尾巴。

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▲「Nene chicken」的韓國風味炸雞。（圖／高雄市觀光局提供）
▲「Nene chicken」的韓國風味炸雞。（圖／高雄市觀光局提供）
觀光局長高閔琳說明，為讓民眾在26、27日兩天活動期間，一次享有鹽酥雞與炸物的多重宇宙美味，今年鹹酥雞嘉年華不僅有全台連鎖No.1的「台灣第一家鹹酥雞」、「吮指王」、「炸雞大獅」、「巷口炸雞」等知名品牌，還有全台地方人氣名店共襄盛舉，如高雄「迷路炸物店」、台南「集雞蜜鹽酥雞」、嘉義「統香鹹酥雞」、台中「洪家回春堂鹹酥雞」等，更有首次參與的原民風味「馬告鹽酥雞」、素食口味「萬德福蔬食新風潮」、「慢慢懂事蔬食小點」等。

此外，本次最大亮點就是結合各大星級飯店、米其林餐館和特色人氣的異國風味炸物店，近距離欣賞大廚們爐火純青的手藝爭奪饕客認同。在觀光局力邀之下，榮獲米其林必比登的法式「橋邊鵝肉LE PONT」、韓國第一連鎖品牌「Nene chicken」、義郎壽司旗下的「植橪和食」、德式「德藝小築」、南洋風情的「LOWCA勞咖」、古巴風「OLA風味炸物」，以及義式「承億酒店BAR KAO餐酒館」、港式「港仔大佬」、墨西哥式「H2O HOTEL水京棧國際酒店Pool Bar」和英式「福容大飯店」等精選店家齊聚一堂，讓民眾在舌尖上環遊世界。

▲OLA古巴三明治行動餐車的古巴風味炸物。（圖／高雄市觀光局提供）
▲OLA古巴三明治行動餐車的古巴風味炸物。（圖／高雄市觀光局提供）
觀光局進一步指出，這次「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」亦將進行年度雞王評選，邀請國立高雄餐旅大學中餐系陳正忠老師、資深美食記者顏怡今、知名美食網紅克里斯丁等7位專業評審團，選出「評審團大獎」、由校園大使評出「雞不可失獎」，及邀請現場民眾投票選出「現場人氣獎」、及「大雞大利獎」等。參與票選活動的民眾，就有機會現場兌換鹹酥雞、台灣啤酒和可口可樂等贈品，數量有限，送完為止。

觀光局溫馨提醒，鹹酥雞嘉年華2天活動期間，大遠百周邊道路將進行管制，管制時段為活動當日下午2時至晚上9時，於中華三多路口、中山三多路口四向禁止左轉，及三多四路（中華四路-中山二路）、中山四路（三多四路-新光路）、新光路（中山二路-中華四路）禁止臨時停車。請民眾千萬不要開車來，建議可搭乘捷運紅線至三多商圈站1號或2號出口，出站即可輕鬆抵達會場；或搭乘輕軌至高雄展覽館站，沿新光路步行約9分鐘可抵達，節省交通時間。

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