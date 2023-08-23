9月國際失智症月　新北領先達標「失智友善777」

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】9月為國際失智症月，新北市領先全國提前達成「2025失智友善台灣777」目標。新北市長侯友宜21日表示，政府應將失智者納入長照體系，給予照顧者多元支持，包括照護訓練、經濟協助及心理壓力緩解等，同時也持續投入更多經費及科技協助，提升醫療照護設備。
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侯友宜出席「112年新北市失智友善777達標感恩記者會」表示，新北市有約4萬7,000名失智症患者，市府長期致力於投入友善社區及相關支持政策，感謝各區里長、民間機構與志工的協力，助力市府提前達成衛福部「2025失智友善台灣777」目標，使新北成為全台失智照護最周全的城市。
衰老是每個人都會遇到的課題，失智症對於患者及照顧者都會帶來巨大影響。侯友宜強調需要落實失智防治照護政策，例如在社區中對輕症者給予及時關懷、讓重症者進入長照體系，並提高民眾對失智症的認識，以同理患者與照護者的處境。2022年選定板橋區持續推動失智友善社區，期待新北市持續媒合資源提供支持，集眾人力量推動失智友善城市，各界持續推動對失智者的關懷，讓新北成為失智友善城市的第1名。
- 7成以上患者獲得診斷及服務
- 7成以上照顧者獲得支持訓練
- 7%以上民眾對失智症有正確認識及友善態度
他也呼籲中央政府做到3件事，將失智者納入長照體系、對於家庭照顧者提供多元支持，以及提供更多的經費與新型科技方式，給予民眾更多協助。
新北衛生局與13家醫院合作設立失智共照中心衛生局局長陳潤秋指出，為完善失智社區照護網絡，衛生局與13家醫院合作設立失智共照中心，提供整合門診、配置單一窗口的個案管理師，提供失智症患者追蹤、長照資源連結；也與63家民間單位合作建立失智據點，辦理緩和失智課程及家屬支持團體等活動。
例如，平溪結合科技醫療及里政關懷，率先打造「不老長智村」；都會區則從板橋出發，讓超商及圖書館都可以是日常關懷據點，藉由許多民眾與志工的主動協助，讓患者與家屬安心生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58970
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