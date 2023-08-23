金屬中心模具技術展實力 TAIMOLD 2023成果專區登場
「TAIMOLD 2023」金屬中心模具科專成果專區8月23日至26日，於南港展覽2館4樓展出，專區共計展出16項高階模具生產關鍵技術，透過為模具產業建立之數位設計、快速高效及精準製造的高值技術能量，已成功協助國內模具產業廠商贏得了來自龐巴迪和丹麥風機大廠等國際企業的訂單。
記者陳美嘉／綜合報導
為協助模具製造業者切入高附加價值供應鏈，經濟部技術處近4年藉由補助金屬中心開發模具領域所需之數位設計、快速高效及精準製造的高值技術能量，以引領屬於傳產領域之模具產業轉型升級。
其技術成果亮點包含自主開發我國第一套重力鑄造模具數位輔助設計系統、國內首次整合切削力學模型與機台加工即時數據、創新3D砂模水路模具快速試作技術等。
金屬中心副執行長王俊傑表示，模具科專技術已成功協助產業進入國際大廠供應鏈，並取得實質訂單，如永誠亞太導入重力鑄造模具數位輔助設計系統，獲得丹麥風機大廠的風機機座訂單；介隆興導入3D砂模水路模具快速試作技術，所開發之鋁合金齒輪箱零件獲得龐巴迪越野車款零件訂單等，相關技術成果已獲得業界肯定。未來金屬中心將持續配合政府政策，深耕模具產業關鍵技術，並積極與產業合作，加速台灣在模具領域相關技術升級與轉型。