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屈臣氏不只賣美妝！「5大隱藏服務」不知道秒虧：健康檢測免花錢

▲屈臣氏針對健康、長照有5大隱藏服務，包括藥師專業諮詢、健康檢測，還有長照補助申請協助等服務。（圖／NOWnews資料畫面）
▲屈臣氏針對健康、長照有5大隱藏服務，包括藥師專業諮詢、健康檢測，還有長照補助申請協助等服務。（圖／NOWnews資料畫面）

記者鍾怡婷/綜合報導

屈臣氏藥妝店提供多樣化的彩妝用品，站穩藥妝界龍頭，不過近幾年屈臣氏看準「長照」商機，提供多樣化的健康諮詢服務，包括「線上e聊保健室」、「行動藥師」、「門市健康檢測」、「門市健康諮詢」、「長照申請補助協助」，最受到顧客喜愛的就是藥師線上專業諮詢服務，其中多是保健品食用疑問、用藥諮詢、孕婦疑難雜症解惑，而屈臣氏也將在明年開設藥局門市，進入處方籤市場。

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由於台灣即將邁入超高齡社會，屈臣氏宣布將強化「長照」的服務規劃，日前在新北市中和開出首家「長照旗艦店」，今年更預計開出5間長照門市，並且擴大健康服務，明（2024）年將屈臣氏導入藥局類型的服務，會請藥師駐點並可開立處方箋藥品，預計2023年開出8至10家藥局門市，長遠目標為200家。

▲屈臣氏即日起將永和區秀山門市打造成首家「長照旗艦店」。（圖／業者提供）
▲屈臣氏線下門市也有專業藥師提供健康諮詢，以及5分鐘的健康檢測，會有血壓、體脂、腰圍量測等服務。（圖／業者提供）
看準高齡化社會以及健康服務需求提高，屈臣氏目前有隱藏的5大服務，包括LINE官方帳號「e聊保健室」，消費者可以在線上詢問得到藥師的專業建議，像是用藥建議或是保健食品食用方式都能問；官網「線上保健室」除了同樣有藥師專業幫解惑外，還有健康衛教影片、健康新知等專區可以使用。

線下門市也有專業藥師提供健康諮詢，以及5分鐘的健康檢測，會有血壓、體脂、腰圍量測等服務，不定時有骨質疏鬆檢測、頭皮檢測等限店服務；長照門市則提供「長照門市補助申請」協助。台灣屈臣氏總經理黃艾知表示，線上健康諮詢推出沒多久，已有百名消費者搶先使用，主要多為保健食品的服用諮詢、用藥諮詢、孕婦的疑難雜症等。

▲台灣屈臣氏總經理黃艾知指出，未來將著重於長照、健康的市場，預計明年開出藥局行門市。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台灣屈臣氏總經理黃艾知指出，未來將著重於長照、健康的市場，預計明年開出藥局型門市。（圖／記者鍾怡婷攝）
黃艾知自信表示，屈臣氏發展長照類型的優勢有，引進拐杖、輪椅等輔具的同時，店內還有各種保健食品可一站購足，且屈臣氏的成人紙尿布相當具有價格優勢，若是搭配店內活動，最多可便宜市場價約12％。預計藥局門市、長照門市首選在住宅區域。

屈臣氏過去積極調整店型，考量未來搶攻長照市場，將許多2F、3F門市調整為1F的門市，解決顧客爬樓梯不便的問題，目前全台共計有580家屈臣氏，目標將達到全台600家。

而來自日本的大型連鎖店「唐吉訶德」，也正式在台北南港開幕第3號店，除了設置首次設立日系美妝專區外，更搶攻現煮美食市場，包括鮮選壽司、ヲた飯堂（OTAMESHIDO現煮食堂）、和牛便當都是逛完後即可立即享用美食。尤其是鮮選壽司可以享受壽司現點現做的服務，店內使用現碾日本米，以精米機器將糙米碾成白米，讓台灣民眾不用出國，就能享受到白米新鮮的味道，醋飯的秘密來自紅麴醋發酵。

▲DONKI南港店開幕，全台獨家6大特色帶你看。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「DON DON DONKI」唐吉軻德於8月22日盛大開幕台灣第3家店舖南港店。（圖／記者鍾怡婷攝）

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