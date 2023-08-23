只有3天！全家特大美式、醇奶茶「買1送1」　7-11今起咖啡買1送1

面對ADHD孩子不知該如何是好？　醫師給家長5建議引導孩子正向行為！

面對ADHD孩子不知該如何是好？　醫師給家長5建議引導孩子正向行為！
面對ADHD孩子不知該如何是好？　醫師給家長5建議引導孩子正向行為！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】即將要升幼兒園大班的嘉嘉被診斷有注意力不足過動症（ADHD），記憶力、學習表現與同齡孩子相比較差，而且相當好動、不專心，上課經常打斷老師，也常忘記老師、父母的叮嚀，媽媽既煩惱又擔心，有時會對嘉嘉大聲斥責卻又十分心疼，不知該怎麼辦才好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉榮兒童青少年心智門診醫師黃聖雲表示，診間經常有像嘉嘉媽媽一樣，對孩子大聲斥責又感到後悔，長久下來惡性循環卻又不知道該如何是好相當苦惱，面對ADHD孩子建議照顧者可依「5大準則」引導孩子產生正向行為模式。

ADHD分3類型　影響孩子學習、生活

注意力不足過動症（ADHD）是兒童常見的神經發展性疾患，黃聖雲醫師指出，ADHD可分為以下3種類型：

  • 不專注主顯型（有恍神、忘東忘西、無法維持注意力等情形）
  • 過動及衝動主顯型（有難以安坐、沒耐心、無法靜下來等情形）
  • 混合表現型（上述2種情形兼具）
各種型態的特質不只會影響孩子本身的學習、生活，也常會讓旁人不知道該如何陪伴、相處。黃聖雲醫師表示，面對ADHD的孩子，有5大準則建議讓照顧者能夠引導孩子產生正向的行為模式。

正向行為引導原則一　給予肯定、讚賞、表揚

第一，「給予好的關注」。黃聖雲醫師提到，ADHD的孩童更需要在正向行為後獲得肯定，建議照顧者可以在小朋友不忙的時候給予簡單任務，當任務完成時給予孩子大量讚賞、正向表揚，日後再逐步提升任務難度。

正向行為引導原則二　指令應簡短、清晰

第二，「精簡清晰的指令」。面對注意力不佳的孩子，切記不要一次給予過多指令，而且指令一定要簡短清晰。

黃聖雲醫師建議，可以先讓孩子的眼睛與照顧者對視，並一同重述指令，確認孩子理解狀況後，給予明確的任務、完成期限（例如：5分鐘內收好書包），也可利用任務圖卡作為提醒物，增加孩童吸收指令的能力。

正向行為引導原則三　集點獎勵、代幣制度

第三，「建立明確的代幣制度」。照顧者可以與孩子討論哪些行為能夠集點，並且一同討論集點完成後可以得到什麼獎勵。

黃聖雲醫師提醒，集點的獎勵最好要循序漸進，或是有短、中、長期目標，並要盡量設立孩子能力範圍內可達成，避免因太難得到獎勵而放棄代幣集點。

正向行為引導原則四　負向行為適當懲罰、處理

第四，「學習建設性的懲罰」。當孩子出現負向行為時，可先提出指令、警告，讓孩子思考10秒，若仍無法修正時可先嘗試扣點。

不過，若是孩子情緒過度激動或無法配合時，黃聖雲醫師建議，可以採取面牆罰坐或獨立空間的隔離方式，等孩子冷靜後即可結束隔離，並一起討論剛剛所面臨的事情、是否有其他作法，與孩童一起做情境演練。

正向行為引導原則五　讓孩子學習安排、不打擾他人

第五，「不要讓孩子打斷你正在做的事」。黃聖雲醫師表示，照顧者要讓孩子了解，當他人忙碌時，孩子自己可以做什麼活動或遊戲，並明確建立孩子的時間概念，讓孩子知道目前大人正在忙的事情需要多少時間、哪些時間可以固定陪伴他。

此外，也可以設定鬧鈴、倒數計時器，或與孩子約定時鐘分針走到哪個數字時就可以陪伴他，讓孩子養成當他人忙碌時，自己安排活動遊戲、不去打擾旁人的習慣，而當孩子達成目標時也要記得給予正向鼓勵或獎勵、集點。

黃醫師提醒，家長及照顧者是陪伴ADHD孩童的重要關鍵，若與孩子相處、照顧上不知如何是好，建議就診時，可向醫師諮詢具體的建議指引，藉由愛心、耐心與一些小技巧，齊心協力讓注意不足過動症（ADHD）的孩童藉由行為治療，達成產生正向行為的目標。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58923

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

桃水務局呼籲汛期加強滯洪池維護管理　減少病媒蚊孳生防範登革熱

屈臣氏不只賣美妝！「5大隱藏服務」不知道秒虧：健康檢測免花錢

9月國際失智症月　新北領先達標「失智友善777」

排便屢見「滿缸血」　微創雷射手術30分鐘擺脫有「痔」隱疾

我是廣告 請繼續往下閱讀