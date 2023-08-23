面對ADHD孩子不知該如何是好？　醫師給家長5建議引導孩子正向行為！

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ADHD分3類型 影響孩子學習、生活注意力不足過動症（ADHD）是兒童常見的神經發展性疾患，黃聖雲醫師指出，ADHD可分為以下3種類型：
- 不專注主顯型（有恍神、忘東忘西、無法維持注意力等情形）
- 過動及衝動主顯型（有難以安坐、沒耐心、無法靜下來等情形）
- 混合表現型（上述2種情形兼具）
正向行為引導原則一 給予肯定、讚賞、表揚第一，「給予好的關注」。黃聖雲醫師提到，ADHD的孩童更需要在正向行為後獲得肯定，建議照顧者可以在小朋友不忙的時候給予簡單任務，當任務完成時給予孩子大量讚賞、正向表揚，日後再逐步提升任務難度。
正向行為引導原則二 指令應簡短、清晰第二，「精簡清晰的指令」。面對注意力不佳的孩子，切記不要一次給予過多指令，而且指令一定要簡短清晰。
黃聖雲醫師建議，可以先讓孩子的眼睛與照顧者對視，並一同重述指令，確認孩子理解狀況後，給予明確的任務、完成期限（例如：5分鐘內收好書包），也可利用任務圖卡作為提醒物，增加孩童吸收指令的能力。
正向行為引導原則三 集點獎勵、代幣制度第三，「建立明確的代幣制度」。照顧者可以與孩子討論哪些行為能夠集點，並且一同討論集點完成後可以得到什麼獎勵。
黃聖雲醫師提醒，集點的獎勵最好要循序漸進，或是有短、中、長期目標，並要盡量設立孩子能力範圍內可達成，避免因太難得到獎勵而放棄代幣集點。
正向行為引導原則四 負向行為適當懲罰、處理第四，「學習建設性的懲罰」。當孩子出現負向行為時，可先提出指令、警告，讓孩子思考10秒，若仍無法修正時可先嘗試扣點。
不過，若是孩子情緒過度激動或無法配合時，黃聖雲醫師建議，可以採取面牆罰坐或獨立空間的隔離方式，等孩子冷靜後即可結束隔離，並一起討論剛剛所面臨的事情、是否有其他作法，與孩童一起做情境演練。
正向行為引導原則五 讓孩子學習安排、不打擾他人第五，「不要讓孩子打斷你正在做的事」。黃聖雲醫師表示，照顧者要讓孩子了解，當他人忙碌時，孩子自己可以做什麼活動或遊戲，並明確建立孩子的時間概念，讓孩子知道目前大人正在忙的事情需要多少時間、哪些時間可以固定陪伴他。
此外，也可以設定鬧鈴、倒數計時器，或與孩子約定時鐘分針走到哪個數字時就可以陪伴他，讓孩子養成當他人忙碌時，自己安排活動遊戲、不去打擾旁人的習慣，而當孩子達成目標時也要記得給予正向鼓勵或獎勵、集點。
黃醫師提醒，家長及照顧者是陪伴ADHD孩童的重要關鍵，若與孩子相處、照顧上不知如何是好，建議就診時，可向醫師諮詢具體的建議指引，藉由愛心、耐心與一些小技巧，齊心協力讓注意不足過動症（ADHD）的孩童藉由行為治療，達成產生正向行為的目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58923
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