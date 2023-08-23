痛到動彈不得、被扛回家！　當心僵直性脊椎炎5症狀

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劇痛僵硬等5症狀 醫囑無法治癒切勿拖延42歲的軟體工程師「阿鴻」五專時上體育課出現膝蓋腫脹，看了跌打損傷貼膏藥卻無好轉，輾轉到風濕免疫科才確診是僵直性脊椎炎，嚴重時需每天服用2顆止痛藥，但又擔心長期吃藥會傷身，常常未按時服用藥，病況加劇導致駝背，身高倒縮2公分變168公分。
蔡長祐表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫性疾病，主要影響脊椎關節，台灣有高達約7- 8萬病友。高風險族群如45歲以下青壯年，男女比例3：1，長期發炎容易造成脊椎沾黏與融合，導致活動度變差。大部分病友具有HLA-B27基因，有家族病史者的發病機率更高。常見症狀包括：
- 腰部晨間僵硬或背痛（晨僵）超過30分鐘
- 背痛會在活動後減緩
- 曾在半夜因背痛而痛醒
- 交替性臀部或髖關節疼痛
- 下肢疼痛
蔡長祐指出，僵直性脊椎炎若延誤治療或長期控制不佳，容易造成疼痛與脊椎僵硬，並導致脊椎沾黏，影響身體姿勢、睡眠與生活品質，產生虹彩炎、乾癬、骨質疏鬆、心血管疾病、發炎性腸道疾病等共病的風險也比一般人更高。呼籲民眾若關節疼痛超過2週，或持續3個月以上有晨間僵硬、背痛，應盡快到過敏風濕免疫科檢查與治療。
▲風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟與僵直性脊椎炎關懷協會呼籲，僵直性脊椎炎病友要及早到風濕免疫科就醫，及早且持續治療。
口服標靶便利新選擇 多運動有助控制病情台北榮民總醫院過敏免疫風濕科周昌德表示，僵直性脊椎炎雖無法根治，但健保已給付多種藥物，包括疾病調節抗風濕藥物、非類固醇消炎藥、生物製劑，今年4月健保首度給付的口服標靶小分子藥物，都有助病友達到「止痛降發炎、保持脊椎活動範圍及功能、預防併發症發生」的3大目標。
例如，阿鴻以往治療藥物耐受度不佳，期待轉換新的治療方式；小諺則希望減少請假、或下班趕夜間門診注射生物製劑，兩人與醫師討論後，最近使用口服標靶小分子藥物，不僅免於打針之苦，發炎與僵硬疼痛皆明顯改善。
周昌德呼籲病友，無論是剛確診或正在接受治療，如有疾病控制不佳，應與醫師充分溝通，依據個人病況與生活習慣擬定治療對策。除了藥物治療，避免抽菸，養成游泳、有氧運動等運動習慣，也有助於控制病情。
僵直性脊椎炎關懷協會李政哲理事長也表示，現今的治療選擇越來越多元，且今年健保給付口服標靶小分子藥物治療僵直性脊椎炎，讓患者有更多的治療選擇，呼籲病友及早就醫，與醫師討論，找出適合自己的治療方式，有機會「早回人生不忍痛」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59002
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