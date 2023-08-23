磁導航輔助微創脊椎手術　更精準、併發症風險低

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腰痛中老年人發生率高 常見這些病因新竹臺大分院骨科部蘇盈豪醫師表示，腰痛在中老年人的發生率相當高，在退化過程中，腰椎不穩定、椎間盤病變和軟組織病灶等可能是引起腰痛的原因。
精準醫療 磁導航技術減少併發風險近年來，精準醫療的興起使得針對病灶的微創手術成為趨勢，這類手術能夠減少對病人的損傷，有效處理病灶，降低併發症的發生率，並且恢復期更短。
然而，這些技術需要長時間的學習和經驗累積，蘇盈豪醫師指出，如果熟悉度不佳，手術過程中需要反覆放射線透視才得以確認穿刺點，不僅會增加手術時間，醫護人員和患者在輻射暴露下，還會增加神經根損傷的風險。新竹臺大分院引進磁導航技術，醫師可以在術中即時、準確、安全地追踪手術器械及穿刺點的位置，可顯著減少術中輻射暴露時間、穿刺時間、手術時間，降低了手術中的放射線暴露，還能減少併發症的風險，並輔助醫師手術程序完整性，達成醫病雙贏成效。
微創脊椎手術優勢多 磁導航輔助定位更精準骨科部醫師林彥伯說明，相較於傳統脊椎手術，微創脊椎手術具有傷口小、出血量低和恢復期短等優勢，但對定位的要求較高。而磁導航輔助技術能夠大幅提升微創脊椎手術的定位便利性和精準度，有效幫助手術進行並保護病人的安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58932
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