國內今年首例本土傷寒！逾1個月後又現症狀確診　注意飲食衛生5招預防

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北部30多歲男7月初現症狀 8月又現症狀採檢確診疾管署8月23日公布，我國今年首例本土傷寒確定病例，為北部30多歲男性，7月11日起陸續出現發燒、頭痛、腹瀉水便、疲倦、食慾不振等症狀，多次就醫服藥後症狀改善。
但在8月12日起又再度出現發燒、頭痛、關節痛、頸部僵硬、疲倦等症狀。該個案在8月18日就醫採檢，並於隔日住院，8月21日檢出傷寒桿菌確診，目前個案仍住院治療中。
疾管署表示，個案近期無國外旅遊史，僅於6月底曾與家人至離島旅遊，同住家人、同行旅遊者共8人，皆無疑似症狀，目前衛生單位已啟動各項疫情防治調查，並採集個案同住者及同行者糞便檢體送驗。
傷寒常見「這些」症狀 5方法防範感染傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要經由食用受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水而感染，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。
根據疾管署疫情統計資料顯示，國內今年累計6例傷寒確定病例，其中1例為本土病例，另5例為境外移入病例，境外移入感染國家以印尼（4例）為多。疾管署呼籲，民眾應注意飲食及手部衛生，透過以下方法防範傷寒：
- 食物應充分煮熟並以熱食為宜
- 烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染
- 飲用水應煮沸或使用瓶裝礦泉水
- 非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存，尤其沙拉及冷盤之保存應特別謹慎
- 落實良好個人衛生習慣，飯前、便後正確使用肥皂及清水清潔雙手
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59001
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