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國內今年首例本土傷寒！逾1個月後又現症狀確診　注意飲食衛生5招預防

國內今年首例本土傷寒！逾1個月後又現症狀確診　注意飲食衛生5招預防
國內今年首例本土傷寒！逾1個月後又現症狀確診　注意飲食衛生5招預防

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】國內出現今（2023）年首例本土傷寒確定病例，為1北部男性，初現症狀時服藥改善而後又再度出現相關症狀，採檢後確診。目前個案仍在住院治療中，疾管署呼籲民眾注意飲食及手部衛生。尤其夏天天氣炎熱，氣溫高的情況下食物若未正確保存，容易滋生細菌、病原體進而造成許多疾病。

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北部30多歲男7月初現症狀　8月又現症狀採檢確診

疾管署8月23日公布，我國今年首例本土傷寒確定病例，為北部30多歲男性，7月11日起陸續出現發燒、頭痛、腹瀉水便、疲倦、食慾不振等症狀，多次就醫服藥後症狀改善。

但在8月12日起又再度出現發燒、頭痛、關節痛、頸部僵硬、疲倦等症狀。該個案在8月18日就醫採檢，並於隔日住院，8月21日檢出傷寒桿菌確診，目前個案仍住院治療中。

疾管署表示，個案近期無國外旅遊史，僅於6月底曾與家人至離島旅遊，同住家人、同行旅遊者共8人，皆無疑似症狀，目前衛生單位已啟動各項疫情防治調查，並採集個案同住者及同行者糞便檢體送驗。

傷寒常見「這些」症狀　5方法防範感染

傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要經由食用受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水而感染，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

根據疾管署疫情統計資料顯示，國內今年累計6例傷寒確定病例，其中1例為本土病例，另5例為境外移入病例，境外移入感染國家以印尼（4例）為多。疾管署呼籲，民眾應注意飲食及手部衛生，透過以下方法防範傷寒：

  • 食物應充分煮熟並以熱食為宜
  • 烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染
  • 飲用水應煮沸或使用瓶裝礦泉水
  • 非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存，尤其沙拉及冷盤之保存應特別謹慎
  • 落實良好個人衛生習慣，飯前、便後正確使用肥皂及清水清潔雙手
疾管署提醒，民眾若出現疑似症狀，應儘速就醫並告知飲食史，而醫療院所若發現疑似個案，應於24小時內通報。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59001

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