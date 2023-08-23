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賽車紀錄片又要推出全新系列 這次是NASCAR要登上Netflix

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

相信許多人都已經看過《Formula 1：飆速求生》，這部在Netflix影音串流平台上的賽車紀錄片影集相當熱門，讓更多人瞭解到F1這項運動賽事，而其實賽車世界當中還有許多其他比賽的存在，雖然F1是世界上最頂級且最受到歡迎的賽車運動，但其實在北美地區NASCAR可能還更受到關注。

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Netflix宣佈將會拍攝今年NASCAR的季後賽，並且在2024年的時候分成5集，每集45分鐘上線。
Netflix宣佈將會拍攝今年NASCAR的季後賽，並且在2024年的時候分成5集，每集45分鐘上線。
賽車運動總是讓人感到熱血沸騰，而在北美賽事當中，NASCAR受到關注的程度可能比F1還要更高，現在Netflix也將要開始針對這項賽車運動拍攝紀錄片，將會讓更多人知道NASCAR的背後秘辛，大家也可以好好地認識這項運動賽事，來觀察他與F1有什麼不同的地方，這次的拍攝將會是9月初開始的2023年季後賽，並且在2024年初的時候開始上線播放。

NASCAR的賽制非常特別，最後10場比賽被稱之為季後賽，這是一個可以大幅縮短分差的時候，由16位車手進入鬥最終的季後賽，而前面9場比賽將會分成三輪，每一輪共有3場比賽，而在每一輪的結束會淘汰4位車手，因此最後一場只會剩下4位車手進行冠軍爭奪，冠軍將會在11月5日的時候產出，相信大家沒有看過這樣的比賽制度，說不定看完這部紀錄片之後，你將會愛上NASCAR也說不定喔。

NASCAR最後10場比賽稱之為季後賽，以淘汰的方式非常特別，因此也預期會是一個高潮迭起的紀錄片。
NASCAR最後10場比賽稱之為季後賽，以淘汰的方式非常特別，因此也預期會是一個高潮迭起的紀錄片。
NASCAR競爭也相當激烈，其中很多超車鏡頭也常常是網路上的熱門影片，相信這將會吸引許多人關注到NASCAR賽事。
NASCAR競爭也相當激烈，其中很多超車鏡頭也常常是網路上的熱門影片，相信這將會吸引許多人關注到NASCAR賽事。

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