賽車紀錄片又要推出全新系列 這次是NASCAR要登上Netflix
相信許多人都已經看過《Formula 1：飆速求生》，這部在Netflix影音串流平台上的賽車紀錄片影集相當熱門，讓更多人瞭解到F1這項運動賽事，而其實賽車世界當中還有許多其他比賽的存在，雖然F1是世界上最頂級且最受到歡迎的賽車運動，但其實在北美地區NASCAR可能還更受到關注。
Carture 車勢文化
賽車運動總是讓人感到熱血沸騰，而在北美賽事當中，NASCAR受到關注的程度可能比F1還要更高，現在Netflix也將要開始針對這項賽車運動拍攝紀錄片，將會讓更多人知道NASCAR的背後秘辛，大家也可以好好地認識這項運動賽事，來觀察他與F1有什麼不同的地方，這次的拍攝將會是9月初開始的2023年季後賽，並且在2024年初的時候開始上線播放。
NASCAR的賽制非常特別，最後10場比賽被稱之為季後賽，這是一個可以大幅縮短分差的時候，由16位車手進入鬥最終的季後賽，而前面9場比賽將會分成三輪，每一輪共有3場比賽，而在每一輪的結束會淘汰4位車手，因此最後一場只會剩下4位車手進行冠軍爭奪，冠軍將會在11月5日的時候產出，相信大家沒有看過這樣的比賽制度，說不定看完這部紀錄片之後，你將會愛上NASCAR也說不定喔。