「Guts姐辣句」台南立委候選人四面巨幅看板引話題

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4幅大型選舉文宣高高聳立，第一面「台獨金孫選中華民國總統—請問你是搭錯車，還是跑錯場？」賴清德標榜是務實台獨工作者，政治主張與中華民國憲法完全背道而馳，除非甘為權力，寧願對憲政法理虛以委蛇，違背自己政治良知，否則，豈不是搭錯車、跑錯場？
第二，「票投民進黨，台灣變戰場」。民進黨執政8年，不承諾九二共識，兩岸關係大倒退，邦交連斷九國，軍購支出飆高、役期延長、各地動員準備，連廟宇的發電機數量都要造冊，台海兵凶戰危前所未見，民進黨政府看到美日軟趴趴，沒有能力處理兩岸關係，年年上千億的軍備預算，卻還以義和團式的要拿掃把去打仗而沾沾自喜？百姓為什麼要生活在隨時可能戰爭的恐懼中？如果讓標榜獨的賴清德為台灣掌舵？只會讓台灣加速駛向戰場。
第三，「拒絕進議會被質詢」。賴清德在台南市長任內，以議長賄選案為由，公然破壞民主制度，拒絕進入議會232天；自我標榜清高、不沾政治汙泥，但面對綠營正副議長賄選案被起訴，卻視而不見，說明賴自我標榜的「政治潔癖」是分顏色而有雙標。
第四，「民進黨退出媒體，廢掉NCC」，民進黨執政後，黨政軍一把抓，壟斷言論市場，關掉電視台，拿國家資源豢養綠媒，挑撥兩岸關係，為乏善可陳的政績擦脂抹粉、為綠營造神，NCC早已喪失獨立行使職權能力。
姚正玉說，民眾即日起在看板前打卡拍照上傳「姚正玉」粉絲專頁，就送去塔綠斑除污皂，她也徵求更多對綠色執政有感的辣句以及增設辣句看板的地點，希望有更多看板提醒大家，明年1/13一定要做出政黨論替的明智選擇。