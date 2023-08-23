下背痛可能是「這些」原因造成　如何治療、改善疼痛？

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下背痛以保守治療為主 疼痛無法改善需考慮手術脊椎退化是現代人常見的疾病之一，若產生下背痛、坐骨神經痛、椎間盤突出等問題，治療初期多以保守療法（如：止痛藥、復健等）為主，當疼痛無法靠保守治療改善時，可能就需要考慮手術治療。
隨著醫學進步，現在有許多微創手術可以解決疼痛問題，造福下背痛病人，而「硬脊膜外神經解沾黏術」就是其中一種治療新選擇。萬芳醫院表示，今（2023）年邱先生便在醫院疼痛科進行硬脊膜外神經解沾黏術，術後恢復良好，出門遊玩不再受限。
什麼是硬脊膜外神經解沾黏術？ 誰適合使用？許安智醫師說明，硬脊膜外神經解沾黏術是利用X光機進行定位操作，先從靠近尾椎的薦椎裂孔施以局部麻醉藥物並導入導管，再注入顯影劑分辨出沾黏處，接著針對沾黏處利用輕微剝離的方法將神經分離出來，減輕神經因沾黏造成的壓迫，最後注射消炎的藥物減緩疼痛。
手術視部位不同大約需要1－2小時的時間，手術過程中病人全程保持清醒，若感到不適可以立即向醫師反應。許安智醫師表示，術後當日病人即可下床行走不需住院，而且傷口小於1公分，術後照顧也相對簡單。
不過，許安智醫師也提醒，有凝血功能異常、血糖控制不佳、對麻醉藥物過敏等情形的病人，較不適合接受此治療，建議民眾若有需求應就醫由醫師評估，判斷是否合適再進行治療。
下背痛原因有「這些」 釐清病因才可有效改善疼痛根據健保署資料指出，將近8成的成年人曾因下背痛而就醫，隨著年紀增長與退化，出現下背痛的情況也會更加明顯，間接影響日常生活。下背痛已是現代人常見的疾病之一，大多數人多少都會有類似狀況。
造成下背痛常見情形包含椎間盤突出、脊椎滑脫、脊椎硬脊膜外沾黏等。萬芳醫院表示，手術患部若出現痠、痛、麻等感覺，可能是神經沾黏引起，因此民眾若有疼痛困擾一定要盡速就醫，評估真正的病源才能有效改善疼痛問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58921
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