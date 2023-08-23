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訂位就開始挑客人！南法觀光勝地也傳「敲竹槓」　一桌低消要17萬

▲南法地區僅臨地中海的觀光勝地聖特羅佩（St Tropez）近來過度收取小費或高昂訂金的爭議再度成為討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲南法地區僅臨地中海的觀光勝地聖特羅佩（St Tropez）近來過度收取小費或高昂訂金的爭議再度成為討論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

全球在疫情解封後紛紛迎來蓬勃的觀光旅遊熱潮，但在通膨高漲的時機下，旅遊費用卻也跟著不停上漲，尤其是歐洲各個度假勝地的「小費文化」接連被遊客抱怨出現驚人高漲，還有旅客向法國當地媒體透露，去餐廳不僅被索取高昂小費，還被要求先支付每人1500美元（約新台幣4.8萬元）的訂金。

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歐洲近來傳出不少觀光區「敲竹槓」的爭議，根據法國《尼斯晨報》與英國《衛報》（The Guardian）報導，在法國東南部的聖特羅佩（St Tropez）出現了類似的情況，這個緊鄰地中海的南法度假漁村有不少餐廳被遊客爆料，訂位時會先被詢問是否為「大客戶」，如果只是小客戶或過去用餐金額不夠高，餐廳便會婉拒顧客訂位。

不僅如此，向媒體投訴的數名消費者還指出，向餐廳電話訂位時，如果不是大戶將會在訂位階段被告知要等到9月後才會有位置，也有餐廳回應會事先詢問每人低消1500歐元（約新台幣5.2萬元）或是每桌低消5000歐元（約新台幣17.3萬元），若同意收費規定才會接受預約。

當地市長西里（Silvia Siri）則告訴媒體，當局已開始與地方業者溝通，希望能著手解決此類問題，並稱這種做法不論對當地居民或遊客來說都相當惡劣，若餐廳因此被認為進行聯合敲詐勒索等行為，將會被吊銷營業執照。

在法國，是否給予小費並無強制規定，因為服務費經常都被包含在餐廳最後的結帳費用裡頭。然而這個曾被法國知名文學家莫泊桑形容是「大海不安分的女兒」的小漁村已經多次因收取小費、收取高昂價格、服務不周到令當地居民抱怨連連。

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