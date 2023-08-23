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以為小感冒！Ａ型流感引爆重症　兩次葉克膜救回一命

以為小感冒！Ａ型流感引爆重症　兩次葉克膜救回一命
以為小感冒！Ａ型流感引爆重症　兩次葉克膜救回一命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】五十七歲騎士騎車途中呼吸困難路倒，送到醫院急診，確診Ａ型流感合併細菌性肺炎，發生急性呼吸衰竭病況危急，急重症團隊緊急插管，歷經兩次葉克膜、十次支氣管鏡清除氣道膿痰，才搶回一命。

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加護病房收治近五十天　葉克膜介入救命

病人葉先生有糖尿病、低血壓慢性病史，照顧家屬表示「發病前幾天出現感冒症狀，以為小病只吃感冒藥，沒想到如此嚴重！」在加護病房收治近五十天的葉先生，幾度病況瀕危，醫療團隊與家屬都不放棄，體外循環師兩次使用體外循環膜肺維生系統即葉克膜介入，台中慈濟醫院胸腔內科主任沈煥庭還做了十次支氣管內視鏡抽膿痰，病人肺臟才逐漸好轉。

Ａ型流感重症　細菌出現抗生素抗藥性

沈煥庭醫師表示，病人是Ａ型流感重症，合併續發性金黃色葡萄球菌感染，細菌污染血液形成菌血症，細菌在治療過程還不斷變異，演化出抗生素抗藥性，致使肺部支氣管遍佈膿痰，須每隔幾天用支氣管鏡抽膿痰。

沈煥庭醫師指出，病人使用葉克膜維生也衍生結膜下出血、血尿等併發症，肺支氣管出血與膿液結成血痰塊，抽痰難度倍增。家屬不願放棄，醫療團隊也盡全力治療。

早期復健　盡快恢復身體機能

病人好轉到離開加護病房，繼續至亞急性呼吸照護病房持續呼吸治療；復健醫學部也協助實施早期復健，每天一小時做床邊復健，讓病人及早恢復身體機能；呼吸照護病房護理團隊更自製肌力訓練設備，讓病人躺床也能做肢體活動。終於在轉到一般病房一周後順利出院，家屬感謝醫療團隊不離不棄的照護。

公共場合戴口罩　出現感冒症狀莫輕忽

沈煥庭醫師指出，流感病毒是透過咳嗽、打噴嚏的飛沫傳染，因新冠解封，許多人不戴口罩，造成流感病例突然大增。他強調，到人多的公共場合建議還是戴口罩，保護自己，即使已接種流感疫苗也不能輕忽，如果身體出現感冒症狀，應觀察病況，必要時立即就醫確保安全。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58976

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