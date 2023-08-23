▲ 以「技術力」打造東協電動機車生態系！KYMCO 落地泰國背後更重要的商業模式價值

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但生產基地為何？換電系統規模？近程目標？分工內容？等等更進一步的內容尚未得知。終於，藉由官方首波的新聞稿發佈，並整合柯董事長的資訊分享，一一揭開此次的合作面紗，此舉不僅將打開 Ionex 電動車海外發展大門，對於東協機車電動化革命更起具備極為重要的歷史意義。
泰國董事長領軍 KYMCO 全力執行專業
一如先前報導，泰國平均每戶機車普及率以 87% 高居全球之冠，若以總量而言，迄今更已累積高達 2200 萬輛，更勝台灣 1400 萬輛規模。身為國營企業的泰國國家石油股份有限公司 PTT，及早便背負將泰國機車電動化的使命，且為了加速推動速度，更指派全資子公司Arun Plus全權負責，清楚說明泰國政府的積極態度與方向。
Arun Plus、KYMCO、金庫資本以 51%、29% 與 20% 合資成立的 Aionex，實質上仍為泰國當地企業身份，為加速電動機車催生，自然在 Aionex 的董事長選擇上，會由 Arun Plus 指派的泰國當地人選擔任，CEO 執行長此職務在公司成立五年內會由 KYMCO 方所擔任，此舉期望透過借重董事長對於當地政府政策面、市場熟悉度之利，結合 KYMCO 於技術面的優勢，讓 Aionex 此公司可以盡快的導入 Ionex 電動車於當地銷售，同時發展 Ionex 換電能源網絡。
車輛先以進口方式 換電站以 300 座為目標
重點來了，Aionex 會於當地大興土木打造工廠建立生產線嗎？「初期仍會是以進口為主，也就是 KYMCO 於台灣生產，外銷至泰國當地銷售。但若以未來長期規劃，考量關稅、製造與運送成本，當然仍會以現地生產為目標推進。」柯董事長說明。
重點二，那換電站初期規劃的規模？Arun Plus 所公布的新聞稿則指出，計劃在 2025 年前於泰國當地 PTTOR 服務站內設置 300 個 Ionex 電池交換站。而此也衍生出第三個重點，那電池由誰負責生產打造？
而這，其實方才點出此次三方合作的最大關鍵，打造Ionex生態系的背後意義，更是 KYMCO 從推出 Ionex 以來，一直辛苦摸索、建立的「可運行」之電動機車換電系統經營模式。
所謂的可運行，就是對於如 KYMCO 般的傳統機車製造大廠，投身換電式電動機車發展時，以如同過往在燃油車領域般的正常生產製造買賣流程，可以有著合理利潤、永續經營的方式。
KYMCO 以技術力打造生態系 史無前例的「可運行」商業模式
「過往油車時代，歷經超過百年發展，在整體製造鏈中已達到了相當縝密與細節的分工，但在當前的換電式電動機車範疇中，一開始卻往機車品牌需要統包的方向發展，機車品牌不僅要負責研發與生產電動機車，甚至還需要投資換電系統的建置與電池的投資。」柯董事長分析，這對於如台灣市場規模來說或許可行，但若放大至泰國、或整個東協而言，這可就不是一般企業可負擔，或是可行的商業模式。
相較於充電站建置，換電式電動車更需要較高的成本，充電櫃與電池數量都是關鍵，再若再乘上大市場的機車量，這絕對是很多企業連想都不敢想的數字。但 KYMCO 如何在此次的合作中做到了呢？
「打造泰國甚至東協的電動機車生態系，我們 KYMCO 扮演的是技術身份，也就是利用我們 Ionex 的技術，來串接大家。」柯董事長進一步解釋。
擴大此句話的意涵，也就是借重 Arun Plus 與背後母集團 PTT 於當地的所有資源來「分工合作」。如未來 Ionex 於當地換電系統內所使用的電池，可能就是 PTT 與寧德時代合作的結晶，進一步發展出「BaaS」Battery As A Service 的商業模式；銷售網絡，也會借重 PTT 集團於當地的市場資源等，而 KYMCO 要於其中扮演的角色，就是技術的導入，並協助各種生產鏈與供應鏈的落地生根。「唯有大家做到如過去油車般的分工，才是所謂的打造電動機車生態圈，讓各企業發揮各自長才，也才能讓此事業長久經營。」柯董事長補充說道。
對比鴻海與 PTT 合資成立 HORIZON PLUS 公司於當地大舉投資且興建工廠的做法，確實 KYMCO 走得是截然不同的方式。「各企業都會選擇自己擅長的方式跨足新領域，而對於 KYMCO 而言，我們擅長的不是興建工廠，而是打造好車，賣給消費者最好的產品，這也是為何 PTT 主動找上我們的原因。」簡而言之，打造一輛優質機車是 KYMCO 始終不變的宗旨，也是品牌的最大價值，更是此次跨足泰國、目標東協、打造史無前例電動機車生態圈的技術力關鍵。
意外的新消息 瑞典也將有 Ionex 電動機車
藉由此次的合作，Aionex 也期望在當地市場穩紮穩打之後，近一步將電動機車的成功模式，擴及到整個東協各國。「當然，這會是一個很棒的目標，但同時目前也有許多不同國家廠商正在與我們洽談，或許此次的成功，會加速與其他企業的合作，但在正式合作之前，請大家多點耐心，等待我們的好消息。」柯董事長對於其他海外企業的合作意向分享仍一如過往的謹慎，但也不經意的透露出新消息：「除了離台灣較近的泰國傳出合作動態以外，遠在北歐的瑞典也有合作的正在進行式，同樣也會引進 Ionex 電動車於當地銷售，並打造 Ionex 換電系統在地營運。」柯董事長在訪談中透露出了另一個重磅消息。
從此次 KYMCO 前進泰國、放眼東協的重大合作進程，清楚說明了 KYMCO 在電動機車的發展上，找到了全新的營運模式與全力衝刺的著力處，尤其又以如此重要的東協市場為立足點。畢竟以德國研究機構 Statista 數據，東南亞機車市場於 2022 年年度銷售量為 1060 萬輛，乃是僅次於中國（1550 萬輛）與印度（1260 萬輛）之後的全球第三大市場。若以全球市場估算，全球共有 2 億輛機車，但目前電動化比例始終低於 5%，若要在 2030 年達到 30% 電動化的目標，KYMCO 此舉將有舉足輕重的關鍵，或許有朝一日，藉由 KYMCO 的帶領，台灣真的可在全球的電動機車浪潮中佔有重要的一席之地。