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Acura神秘概念車Electric Vision是在預告NSX？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Acura在日前的Monterey Auto Week活動展出Electric Vision概念車，但關於該車原廠並未透露任何資訊，但各界都在猜測很有可能就是之後的NSX，當然這猜測是有根據的，因為Honda於去年時就公布2030年電動車計畫，當中就有一款疑似是下一代NSX。

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Honda旗艦跑車NSX於2022年11月生產完最終版Type S後就正式退役，然而在當年4月時Honda就公布2030年電動車計畫，預計在此之前將會推出30款電動車，而在所公布的產品圖中就有兩款跑車，其中有一款很可能就是NSX。

NSX於2022年11月生產完最終版Type S後就正式退役。
NSX於2022年11月生產完最終版Type S後就正式退役。
2022年4月Honda公布2030年電動車計畫，其中產品圖中有一款很可能就是NSX。
2022年4月Honda公布2030年電動車計畫，其中產品圖中有一款很可能就是NSX。
日前Monterey Auto Week活動Acura除帶來ZDX電動車亦展出Electric Vision概念車，不過該車仍屬神秘階段，Acura僅釋出隱約車身輪廓與局部頭尾而已，除車名與綠色頭尾燈告知為電動車外，Electric Vision的造型設計也充滿著跑車身形與氣勢，並且也與先前釋出的產品圖有些相似，這些跡象都讓各界猜測Electric Vision有可能就是下一代NSX的雛形，至於是否真的就讓我們一起期待吧。

Acura帶來的Electric Vision概念車各界都猜測有可能會是下一代NSX。
Acura帶來的Electric Vision概念車各界都猜測有可能會是下一代NSX。

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