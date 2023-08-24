創意月餅禮盒百家齊放 迷你麻將小雀幸 迎接台南建城400古蹟穿月

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桂田酒店歷年來的中秋禮盒從西洋棋、彈珠檯、圍棋、大富翁等遊戲不斷推陳出新，深受消費者喜愛，今年推出「雀月金宵」中秋月餅禮盒，以華人最愛的「麻將」為設計底蘊，為一款具有文創收藏設計風格的中秋禮盒。麻將原稱「麻雀」，逢年過節不論是家庭團圓，或是三五好友相聚，打麻將不失為最受歡迎的活動。「雀月金宵」中秋月餅禮盒內附迷你麻將及骰子一組，精緻可愛，設計極富巧思與匠心。「雀月金宵」典藏中秋月餅禮盒內有 3款使用源自日本桃山的和菓子餅皮做法的「鳳梨冰釀茶梅」、「金月奶黃流芯」「巧克力蔓越莓」，口感輕盈細膩，隨不同用料呈現討喜可人的多彩外貌。另2款「滷肉豆沙」、「XO干貝」廣式月餅嚴選食材餡料，滷肉拌炒後的香氣、香甜不膩的豆沙餡、主廚秘製XO醬配方加入干貝鮮滋味美，餅皮油酥內餡香甜醇厚。禮盒再搭配精選茶包，無論是與家人一同品嚐或是親友贈禮，都讓人感受滿滿的中秋美好記憶，節慶後禮盒仍能回歸日常小敘，展現生活樂趣。
深耕台南30年東東餐飲企業為了迎接府城建城400年，今年中秋以「穿月府城」為主題，推出「南境之玥」中秋禮盒，設計創新精緻，運用延展設計，禮盒打開後可一覽台南古城景點，如赤崁樓、孔廟..等景象，彷彿親身漫步於府城街道。內盒含3款廣式、千層及酥皮月餅，佐以3種不同口味內餡，「月見烏金干貝」揉合鹹蛋黃與烏魚子、干貝餡料，滿滿鮮味讓人意猶未盡；「黑芝麻杏仁」將天然榖物的迷人香氣發揮至淋漓盡致，溫和香醇越嚼越有味道；結合文旦果皮、脆梅與核桃的「柚香核桃脆梅」，用水果的酸甜增加月餅層次。另附雷公根茶10入，既品餅又品茶，與家人享受美好秋夜。
東東餐飲另一經典之作「焦糖夏威夷豆塔」也深受消費者喜愛。夏威夷豆塔瀰漫著濃郁奶香及焦糖香，一口咬下酥脆爽口。此外，東東餐飲備齊13種中西式禮盒、伴手禮、烤肉組等一應俱全。酸甜迷人的「青萊姆白色戀人禮盒」。道地韓式極品烤肉組，獨門調味、口感極佳。超人氣伴手禮府城擔仔麵禮盒」，是人手一組的濃厚古早味。以台南烏魚子秘製出鮮美的「頂級烏魚子XO醬」。還有選用七股海鹽調配的「四合一鹽咖啡」，鹹甜濃醇，以台南在地元素 賦予中秋禮盒新的面貌，