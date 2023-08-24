快訊／新北衛生局抽驗中元普渡食品 7 件違規！豆干、草仔粿、芒果分別驗出防腐劑、殺菌劑和農藥，對人體影響一次看

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近期新北市衛生局抽驗祭祀用水果、豆製品、魚肉煉製品、糕粿產品等，檢驗這些產品中的檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、農藥殘留及非准用添加物，共抽驗 95 件產品，結果計有 7 件產品不合格。另因應夏季熱暑，針對飲冰品檢驗腸桿菌科、沙門氏桿菌等指標性病原菌，共抽驗 54 件產品，全數合格。
防腐劑和殺菌劑對身體有何影響？
新北衛生局指出，此次抽驗的 7 件違規食品中，3 件為「明記大溪豆乾」、「豆干」及「小方豆干」等豆製品；1 件「仙李」和 2 件「草仔粿」，分別檢出防腐劑「苯甲酸」、「己二烯酸」或殺菌劑「過氧化氫」，不符食品添加物使用範圍及限量標準。
這些防腐劑和殺菌劑對身體有何影響？新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說明如下：
- 苯甲酸：可使用於糖漬果實、肉製品、豆皮豆乾及醃漬蔬菜等食品，只是糖漬果實用量不得超過 1.0g/kg、豆皮豆乾用量不得超過 0.6g/kg，若食入過量苯甲酸會造成腸胃不適等症狀。
- 己二烯酸：可使用於醬油、味噌、糕餅及果醬等食品，而用量不得超過 1.0g/kg，若攝取過量，會刺激腸胃道，造成腹瀉、腹痛或胃痛等不適。
- 過氧化氫：常使用於豆製品，但不得殘留於其中，食入過量可能會有噁心、嘔吐、腹脹及腹瀉等症狀。
衛生福利部食品藥物管理署補充，低濃度的過氧化氫，僅具輕度刺激性質，的確甚少產生明顯中毒症狀。但若食用過多可能會引起噁心、嘔吐、腹瀉或腹脹等腸胃道刺激症狀，甚至還會導致腸胃道潰瘍、出血、黏膜發炎等危險。
至於高濃度的過氧化氫，中毒症狀則主要以腐蝕作用為主，恐產生咽喉、食道及腸胃道潰瘍、局部壞死、出血、腹脹、腹痛、穿孔等症狀，也較易造成血管或其他器官的氣體栓塞。
為何食物上會殘留過氧化氫？食藥署解釋，過氧化氫在食品添加物中屬於殺菌劑的一種。製造商通常為防止產品於室溫久置色澤變暗，影響產品外觀及消費者購買意願，常使用過氧化氫，以達到改善食品外觀顏色的目的。若是製造時添加過量、原料加熱時間不足，或煮熟後才浸泡過氧化氫，就會殘留於食品中。
玉文芒果殘留農藥百利普芬
另 1 件生鮮蔬果「玉文芒果」，檢出農藥殘留「Pyriproxyfen 百利普芬」不符規定，楊舒秦指出，百利普芬為生長調節類藥物，可調控昆蟲變態生長的荷爾蒙青春激素，進而抑制害蟲生長與羽化。楊舒秦指出，百利普芬在正常使用下，對人體的毒性極低。
楊舒秦呼籲，業者勿心存僥倖，應選擇信譽優良的供應商，索取進貨憑證或檢驗合格證明。他也提醒民眾，選購食品、蔬果時，可選擇有政府輔導標章的產品，並應於洗淨過程中多幾道清洗手續，經由流動水清洗、去皮、去殼等處理，也避免表皮殘留的農藥在去皮剝皮時汙染到果肉，將能有效減少攝入殘留農藥，以確保食用安全。
文、圖／陳韋彤
參考資料：衛生福利部食品藥物管理署