我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美醫院麻醉部主治醫師何淳寧在手術前知道李小姐長期受失眠之苦，難以入睡，即使入睡了也難以維持睡眠，容易清醒，嚴重影響日常生活，因此對於自己接受全身麻醉的風險更是憂心不已。
醫師在手術過程利用「術後疼痛預測模型」，配合麻醉深度監測（Entropy）以及手術疼痛指數（SPI）監測，確保術中的麻醉和止痛處於最適宜狀態。術後，李小姐使用較一般病人更多劑量的止痛藥物來緩解，最後手術過程及結果都很不錯，緩解了經痛與子宮內膜異位問題，現在更至失眠門診就診，希望能進一步改善自己的生活品質。
失眠病人術後疼痛程度更為嚴重
何淳寧指出，失眠在世界各地的盛行率高達 10 至 30%，這項普遍問題不僅會影響身體自主神經系統的平衡，更可能引起疼痛問題。由於失眠和慢性疼痛之間存在著密切的雙向關係，也就是失眠病人（約 50%）同時伴有慢性疼痛，慢性疼痛病人（約 50%）也面臨失眠的困擾。
但是，失眠的影響不僅只在慢性疼痛，在急性疼痛的部分，奇美醫院的研究發現，失眠病人在手術後疼痛的嚴重程度上也會更為嚴重。而這種嚴重的術後疼痛不僅會延緩病人回復正常生活的速度，還會增加出現術後譫妄的風險。此外，若病人在手術前長期使用安眠藥，這也可能影響到術中麻醉藥物的需求量，或在手術前後因突然停藥而產生戒斷症狀，需要特別注意。
疼痛預測能降低術後疼痛程度
根據奇美醫院麻醉部統計，有 46% 的病人在接受手術前就有睡眠不佳的問題。在這些病人當中，28% 屬於中度到重度的睡眠障礙。在標準的止痛計劃下，這些睡眠不佳的病人在恢復室呈現較高的疼痛程度。
術後疼痛預測模型可配合術中麻醉深度腦波監測（Entropy）和麻醉下的疼痛指標（SPI），在手術期間全面監測病人的麻醉狀態和疼痛感受。這樣的結合不僅有助於在手術過程中保持病人的安全，還能減少手術帶來的不適。
這些預測數據，有助於醫療團隊精準掌握病人麻醉甦醒後的疼痛情形，並制定合適的術後照顧計畫，確保病人在手術期間的安全與舒適，也降低手術後疼痛的程度，並提高病人的康復速度。
文／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：奇美醫院麻醉部主治醫師何淳寧
延伸閱讀：
研究：慢性疼痛可能「遺傳」！偏頭痛、骨盆炎、乾眼症等疾病都該注意
全球15億人患有「慢性疼痛」！美國疼痛醫學會：這8種疾病易引起
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 睡眠不足導致術後疼痛加劇！「疼痛預測模型」幫助失眠患者減少疼痛 提高康復速度