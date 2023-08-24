MLB／大谷翔平連續97場出賽太累了！天使是害了大谷還是幫了他
僅投26球就退場！美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（24）日對戰辛辛那提紅人隊比賽中，投1.1局就退場，打擊也只有1打席開轟，之後換上代打Nolan Schanuel出賽，最終天使給出的理由是「手腕太過疲勞」，不過這已經是大谷「停機」13天後再度出現疲勞狀況，天使隊到底如何保護他，也成了大谷是否應該繼續出賽的疑問。
記者吳政紘/綜合報導
大谷在8月9日對戰巨人隊拿下本季第10勝後，以右手腕「疲勞」原因，17日對戰遊騎兵的先發投球只好先取消，開始13天「閉關」長期關機，但卻26球投完就退場。
天使真的太過操勞大谷嗎？
以數據來看，大谷以打者出賽125場，真的很多，全隊127場比賽，他幾乎是全年無休，而且這只是「二刀流」的一部分，投手方面他出賽23場，也已經是完全「爆棚」的狀況，尤其本季連續97場先發出賽，對大谷而言十分難熬。
大谷本身當然希望持續上場，但是天使球團似乎也有意為了戰績考量，希望他持續下場，加州當地媒體《橘郡紀事報》就懷疑，天使沒有說真話，但大谷今天要遭遇雙重賽，考量到他身體狀況，天使也只好先讓他休養。
大谷翔平今年球季結束後，就成為自由球員，一般預料他不會留在天使，加上天使還是有晉級季後賽壓力，與其要大谷持續投打二刀流，不如讓他先專心打擊較好，起碼減輕疲勞。