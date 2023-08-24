威廉波特少棒／台灣大谷范宸竣敲安！桃園龜山9:1勝古拉索晉級4強
▲世界少棒錦標賽，「台灣大谷」范宸竣帶領龜山國小擊敗古拉索。（圖／美聯社／達志影像）
記者吳政紘/綜合報導
｜ 2023-08-24 08:42:44 2023-08-24 09:08:52
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美國 世界少棒聯盟（Little League Baseball） 所舉辦的第76屆世界少棒錦標賽，又稱為世界少棒大賽（Little League World Series）。今（24）日在美國威廉波特（Williamsport）舉行，代表台灣的桃園市龜山國小少棒隊以9:1大勝代表加勒比海區的古拉索代表隊，以3連勝之姿晉級4強，確定將打國際組冠軍賽，爭取自2009年龜山國小闖進冠軍賽後，再度打進世界冠軍賽。
代表台灣的桃園龜山國小少棒隊，此役全隊敲出6支安打，8度靠保送上壘，5局上一口氣打下6分，拉開比數，順利擊敗來自古拉索首都威廉城（Willemstad）、去年亞軍的帕包少棒隊（Pabao LL）。 ▲桃園龜山國小先發投手蔡元浩，感謝教練讓他有機會上場。（圖／美聯社／達志影像）
「台灣大谷」范宸竣1局上就敲出穿越二壘防區的強勁安打，送回二壘跑者，助球隊先馳得點。古拉索1局下由Jay-Dlynn Wiel擊出中外野陽春砲，扳平比數。
兩隊以1:1維持到4局上，2人出局後，吳彥愷、吳昀熹分別靠安打、保送上壘，陳鎧笙一棒擊出左外野安打超前比數，加上范宸竣接著獲故意四壞，在滿壘情況下，吳辰陽又選到保送，擠回1分，台灣龜山以3：1領先。 ▲世界少棒錦標賽，「台灣大谷」范宸竣帶領龜山國小擊敗古拉索。（圖／美聯社／達志影像）
龜山少棒隊5局由劉祐安敲安送回分數，接下來打擊的吳晉佑、葉青翰、邱則瑋都選到保送，一口氣搶下3分，吳昀熹敲安帶頭再替龜山攻下2分，奠定勝基。
投球表現方面，先發的蔡元浩及後援的許邵傑、葉青翰合計送出7次三振，只被擊出2支安打。在親友團與僑胞熱情加油下，桃園龜山3連勝，下一戰是台北時間27日凌晨0時30分開打的國際組冠軍賽，對手尚未出爐，贏球就可以在27日與美國組龍頭爭奪世界冠軍，敗隊則拿到季軍賽門票。 ▲代表台灣龜山國小少棒隊許邵傑，中繼表現優異。（圖／美聯社／達志影像） ▲代表台灣打威廉波特世界少棒錦標賽的龜山國小少棒隊賴煜峻。（圖／美聯社／達志影像）