腕隧道症候群福音！　+RF超高脈衝射頻治療新趨勢

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腕隧道症候群福音 +RF超高頻脈衝射頻提供治療新選擇中國醫藥大學附設醫院麻醉部疼痛科主任溫永銳醫師表示，腕隧道症候群(Carpal tunnel syndrome，CTS) 俗稱「滑鼠手」，常見好發於需做重覆性腕部活動的職業，如：長時間使用鍵盤、滑鼠的上班族、家庭主婦、職業司機、餐飲業等，因過度使用手腕，導致正中神經被腕橫韌帶長期壓迫，讓手指與手掌產生麻木無力與疼痛感，嚴重時疼痛還可能延伸到手臂、肩頸。過往臨床治療可透過復健、穿戴護具、藥物治療或低頻電刺激等來暫時舒緩疼痛症狀。
溫永銳醫師說明，最新研究顯示「+RF超高脈衝射頻」因具備高穿透率特色，針對感覺神經進行痛覺訊號阻斷。根據臨床58位患者，將刺激器貼於病變手腕上治療15分鐘後的測試結果，疼痛不僅明顯減輕，且依病人症狀，效果最長可達14天，有別於傳統低頻電刺激，只有數小時止痛效果。此外，+RF超高頻脈衝射頻的無感刺激，除了提升治療舒適度，也能減少止痛藥物攝取，避免成癮等副作用，提供患者治療新選擇。
+RF專利獲國際認證 有望延伸適應症臺灣大學醫學工程系林啟萬教授表示，+RF超高脈衝射頻是與台灣生技業者共同研發的全球獨家專利技術，應用其技術的疼痛舒緩系統裝置，近日也通過衛福部TFDA認證，並於美國取得FDA上市許可，目前設定以「腕隧道症候群」為第一適應症，後續適應症預期可擴大至體表周邊神經相關疼痛，如：肋間神經痛、帶狀皰疹神經痛、手術傷口疼痛、足底筋膜炎等，期望造福更多飽受慢性疼痛之苦患者，提升生活品質。
遠離滑鼠手！ 預防勝於治療溫永銳醫師指出，過往腕隧道症候群好發於40至50歲，又以女性發病機率較高，但近年臨床患者有年輕化的趨勢，多為3C重度使用者或電腦族群。呼籲民眾一旦出現手部刺麻、疼痛感，或是抓握東西無法使力，應儘速就醫檢查，避免罹患腕隧道症候群不自知，嚴重還可能導致肌肉萎縮，需接受手術治療。另外，也建議高風險族群平日可配戴護腕保護關節，多按摩手部改善血液循環，並減少工作量多休息，才能遠離「滑鼠手」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58995
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