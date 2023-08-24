胸痛誤認心肌梗塞　就醫查出竟是僵直性脊椎炎惹禍！

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腰痠背痛超過三個月 應提早警覺恐疾病上身高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科王愷君醫師表示，僵直性脊椎炎是一種錯亂的免疫系統攻擊中軸及周邊關節的一種關節炎，最容易影響脊椎跟骨盆交界的薦腸關節，甚至是腰椎、胸椎或是頸椎，引發背痛、僵硬等不適，尤其是出現在清晨或久不活動時。民眾若出現症狀持續時間至少超過三個月時，應該提高警覺，儘早就醫檢查。
僵直性脊椎炎除了會產生上述關節疼痛外，錯亂的免疫系統也會攻擊肌腱或韌帶與骨骼連接的部位，造成接骨點炎，可能造成膝關節周圍或腳跟阿基里斯腱腫脹疼痛，甚至出現胸口肋骨疼痛，讓患者誤以為是心肌梗塞。另外，虹彩炎也是常見的併發症，容易造成眼睛反覆紅腫、視力模糊或疼痛，影響日常生活品質。
僵直性脊椎炎易找上年輕族群 抽菸會加重病情王愷君醫師說，造成僵直性脊椎炎的原因包括遺傳、環境及感染等因素誘發，其中遺傳部分與人類白血球抗原B27（HLA-B27）基因有關，超過九成的僵直性脊椎炎患者都帶有HLA-B27基因。但在所有帶有HLA-B27基因的人中，只有約5%左右會發病。因此，就算有家族病史或帶有基因，只要平常生活好好保養，出現症狀及早就醫檢查，民眾可以不必過度擔心。另外，臨床上常見僵直性脊椎炎比較常見於20或30歲的年輕族群，男性多於女性，主要是這族群活動力較強，常因為運動造成衝擊或受傷等因素造成疾病誘發。抽菸則是另外一個誘發疾病活性的重要因素，病友千萬要注意。
藥物治療多元化 醫病充分溝通最重要王愷君醫師說明，目前僵直性脊椎炎的第一線治療主要以非類固醇消炎止痛藥或給予免疫調節藥物為主，通常可以控制一些疼痛、不適及僵硬症狀，若效果不佳就需要考量使用針對特定發炎因子的生物製劑或小分子標靶藥物來治療。對於已經懷孕或正在哺乳的女性患者，不建議長期或過度使用消炎止痛藥物，目前已有適合這族群患者的生物製劑可以使用，女性患者不必因為擔心懷孕或備孕而面臨停藥困境，只要事前跟醫師充分溝通，及早調整用藥方式，仍然可以順利懷孕與生產。
均衡飲食不亂補 舒緩運動睡好覺遠離疾病發作王愷君醫師提醒，隨著國人生活水準及醫療環境提升，目前臨床已經比較少見很嚴重才就醫的僵直性脊椎炎患者，加上醫療技術及創新藥物都可以讓治療中的患者維持不錯的生活品質。建議患者平常應維持良好的生活習慣，例如早睡早起，並挑選一個讓自己覺得舒服的床墊，枕頭也不要太高；另外就是不要抽煙，運動時可以選擇像游泳或瑜伽等低衝擊性及緩和性的活動。飲食方面只要維持均衡飲食就可以，不需特別進補或吃提升免疫力的食物，避免誘發免疫反應或造成免疫錯亂，反而加重疾病病情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58994
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