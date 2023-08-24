半導體聚落成形　高市新建藍田國小、高科實中

高雄市政府教育局今（24）日表示，因應科技大廠進駐尤其半導體聚落成形，教育局評估周邊人口成長趨勢和就學供給容量，持續整備區域教學資源，提供產業園區周邊移入人口更優質的教育環境，高市新建兩學校，其中高科實中落腳於橋頭新市鎮，而藍田國小預計115學年度招生。
記者鄭婷襄／高雄報導
教育局表示，為吸引投資並創造在地就業機會，滿足進駐廠商員工子女就學需求，教育局110年12月即向國科會南科管理局積極爭取比照其他科學園區在高雄設置科學實驗中學，歷經一年多努力， 已於今年8月1日正式成立高科實中籌備處。
高科實中落腳於橋頭新市鎮，提供高雄園區（路竹園區）、高雄第二園區（橋頭園區）、高雄第三園區（楠梓園區）的員工子女、歸國學人子女，以及設籍該校址周圍鄰里的學童就讀，預計115學年度國小部1年級開始招生，117學年度全面招生，共計招收61班約1,800餘個就學名額。
教育局說，橋頭科學園區成立、台積電進駐楠梓，預期北高雄將成為經濟、人口成長熱區，如何在生活、教育、社福等各面向滿足需求，並吸引高科技人才入籍，教育會是人才移居的重點考量。
而因應台積電進駐提供豐沛就業機會帶動人口成長，除積極評估鄰近學校校舍改建，逐步提高區域就學容量外，111年也於楠梓區藍田里啟動藍田國小設校，預計115學年度招生；校園規劃融入淨零排放永續發展信念，結合綠能設備及建築美學，打造為國際雙語、永續智慧校園。