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夏日時尚配件「太陽眼鏡」　鏡片不是越黑越好！選購注意2大重點

夏日時尚配件「太陽眼鏡」　鏡片不是越黑越好！選購注意2大重點
夏日時尚配件「太陽眼鏡」　鏡片不是越黑越好！選購注意2大重點

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】夏季出遊有些人為了造型好看會選擇配戴太陽眼鏡，不過食藥署在臉書「食用玩家-食藥署」上提醒，太陽眼鏡除了要戴起來要像裘莉、阿湯哥外，也要注意鏡片顏色，而且要保護眼睛不是越黑越好，挑選重點應放在「抗紫外線」的功能。

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太陽眼鏡鏡片顏色別亂選　「這」顏色最不推薦

市面上太陽眼鏡鏡片有好幾種顏色，許多人喜歡購買不同顏色的太陽眼鏡來搭配衣服，太陽眼鏡儼然已經成為夏日必備時尚配件。不過，太陽眼鏡鏡片顏色可別亂選，食藥署表示，藍色鏡片是最不推薦的太陽眼鏡，因為它會讓能量較高的藍色可見光進入眼睛。

食藥署建議，太陽眼鏡可以挑選灰色、墨綠色或棕色鏡片，能維持景物色彩，而橘黃色鏡片可以增加色彩對比度，即使劇烈運動也較不會受到影響，適合運動時使用。

鏡片不是越黑越好　注意抗UV功能、證明

此外，民眾常有太陽眼鏡鏡片越黑越能保護眼睛的觀念，但其實這並不正確。食藥署表示，戴上太陽眼鏡後，由於光線變暗，瞳孔會放大，假如鏡片防紫外線功能不足，反而會讓更多紫外線進入眼睛，對眼睛的傷害比不戴太陽眼鏡還要大，因此重點應該是「抗紫外線」的功能。

紫外線根據波長可分為UVA、UVB、UVC三種類型。UVA波長最長，約400－320奈米（nm）；UVB波長次之，約320－280nm；UVC波長最短，約280－100nm。

因此，民眾在購買太陽眼鏡時，應挑選標示「抗UV400」的鏡片，才能阻擋波長範圍約400nm以內紫外線，達到保護眼睛的效果。食藥署提到，如果民眾還是不放心，有些太陽眼鏡會附上「防紫外線證明」標示所過濾的波長及過濾率，可以選擇這類附證明的產品比較有保障。

食藥署也提醒，有度數的太陽眼鏡屬於第一級醫療器材，一般攤販不可販售，民眾若有需求必須到合格眼鏡行，或是領有醫療器材販售許可執照的銷售據點購買，而購買無度數的太陽眼鏡，則可以認明經濟部標準檢驗局合格標章進行選購。

資料來源：https://article-consumer.fda.gov.tw/subject.aspx?subjectid=3&id=3475&parentid=72&utm_source=facebook&utm_medium=tfda&utm_campaign=tfda202307&utm_content=sunglassescolour



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58952

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