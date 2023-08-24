MLB／大谷翔平驚傳韌帶撕裂傷！本季不再登板投球 打擊還有機會
美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，在今（24）日比賽中先發登板僅投1.1局就退場，但依舊開轟本季第44號全壘打出爐。不過經過檢查，大谷翔平右側手肘內側副韌帶（UCL)出現撕裂傷，本季確定無法再以投手身分登板出賽，但打擊部分還有機會。不過大谷翔平受傷也重創天使隊晉級季後賽之路，機率恐怕更渺茫。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平今日在雙重賽，首戰沒有打滿，但敲出本季第44號全壘打，目前暫居全壘打王寶座。但他登板後，卻被發現手有異狀。根據天使總教練奈文（Phil Nevin）表示，「大谷的狀況要花時間，檢查看看。」不過在隨後的第二戰他依舊有上場，並且敲出二壘安打。
總計大谷翔平本季以投手身分出賽，取得10勝5敗，防禦率3.14。而今年打者部分，大谷出賽126場，打擊率高達3成04，敲出44轟。
過去大谷就有韌帶撕裂傷舊傷，還曾開過Toomy John手肘韌帶置換手術。這次受傷初步診斷是新傷，本球季投手只好先關機。
今日雙重賽第二場比賽結束接受檢查。天使總管Perry Minasian宣布，因為大谷翔平有韌帶斷裂狀況，所以本季不會再登板。而這次受傷是否會影響季後成為自由球員的大谷翔平身價，相當令人關注。