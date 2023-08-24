MLB／大谷翔平驚傳受傷韌帶撕裂傷投手關機！美媒：天使被詛咒了
美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今（24）四驚傳右肘內側韌帶撕裂傷（UCL)，本季剩下比賽都無法再以投手身分出賽，而他今天雙重賽第一場就受傷，但他苦撐完第二場才宣布此消息，並且並未受訪，美國媒體表示，看到大谷受傷，「是很糟的消息！」、「天使整隊都被詛咒」。
記者吳政紘/綜合報導
大谷受傷的原因，主要是他的手腕疲勞，但是經過精密檢查，發現他是手肘韌帶撕裂傷。天使總管Perry Minasian宣布，因為大谷翔平有韌帶斷裂狀況，所以本季不會再登板。
美國媒體《紐約每日新聞》報導，「大谷他將成為自由球員，這對天使來說、以及整個棒球界，都是很糟的新聞。」
天使隊昨天才喜迎「神鱒」Mike Trout回歸打線，但他又在今天進入傷兵名單，天使傷兵有Gio Urshela、Anthony Rendon等，都各自有狀況，《紐約每日新聞》記者Gary Phillips表示：「Mike Trout又進入傷兵名單？這個球隊被詛咒了。」
大谷目前傷勢未定，也不確定這樣的傷勢會不會影響他日後生涯，過去大聯盟洋基隊田中將大也驚傳手肘韌帶撕裂傷，但是他打PRP(platelet-rich plasma)又稱高濃度血小板血漿治療，目前還在日職東北樂天金鷲隊先發。