MLB／大谷翔平右肘韌帶撕裂！經典賽助日本奪冠　但因此消耗過大

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今天是他睽違13天來首度登板先發，但在第2局對Joey Votto投出保送後，就因手臂疲勞的原因被換下場，本場比賽的球速也比過往平均要慢。
在整個賽季後半段，大谷頻繁地受到一些小傷病困擾，七月下旬他出現了抽筋的症狀，整個8月份都有手指抽筋的問題，這讓他在繼續進行指定打擊訓練的同時，無法兼顧投球。
今年球季中段，大谷翔平連續3場比賽因起水泡或指甲破裂，而感到疼痛不適，雖然他在那幾場比賽仍至少投滿5局，但受傷的徵兆已經開始浮現。8月4日，在對陣西雅圖水手隊的比賽中，他在4局沒丟分的情況下提前退場，原因是手和手指部位出現抽筋。
大谷翔平過去曾在2018年10月進行過Tommy John手術，在那之後他曾「停機」過很長的時間，回歸投手丘後也曾出現右臂屈肌旋前肌拉傷的情況，但總體而言恢復情況良好。這次是他投球手肘在那次治療的5年後，再次出現過嚴重受傷的狀況。
天使總教練Phil Nevin坦言自己在這場比賽的第2局時，感覺到大谷的球速下降，而這位球星也明白地告訴教練，自己的投球手臂感覺「不太對勁」。很顯然今年大谷的右手一直反覆出現水泡、抽筋和一些輕傷，他雖靠著個人的天賦和毅力克服了這些，但疲勞一直在對他的身體造成影響。