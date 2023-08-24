MLB／大谷翔平右手受傷前景不明　美媒預測的破紀錄合約恐受影響

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今年季前的過度操勞，可能為這次受傷埋下了伏筆，大谷翔平在場上認真、全力以赴的性格，雖然是優點，但可能也讓他的身體因此被過度使用。今年球季他的投球手已多次出現起水泡、抽筋和小傷不斷的徵兆。在球季尾段發生這樣的情況，或許也不能說是太讓人意外。
從另一個角度來看，大谷翔平的受傷，無疑也將對即將到來的MLB自由球員市場產生巨大影響。作為本季美聯MVP的熱門競爭者以及世界上目前最受矚目的棒球員，大谷在休賽季有望獲得豐厚的合約報價，並可能簽下棒球史上最重要的合約之一。然而，現在由於他的右手肘部的健康狀況受到質疑，對他有意的球隊可能會謹慎看待這次的談判。
雖然天使總經理Perry Minasian看好大谷翔平能從這次傷病中恢復，但這已不是他的右手肘第一次受傷了，未來他還可能以投打二刀流的身份活躍於球場上嗎？這樣的不確定性可能會影響他收到的報價，一些球隊恐怕會猶豫是否要給一名韌帶撕裂的球員身上投入一筆金額破紀錄的長約——就算這名球員是大谷。
在受傷之前，大谷翔平今年正打出一個非凡的賽季，目前以44發全壘打領先全大聯盟，投球方面他以3.14的自責失分率，拿下10勝。再次改變人們對於棒球的期待和想像。
這樣的數字以及大谷翔平這個名字的高人氣，本來很有機會讓他拿下創大聯盟紀錄的合約，道奇強投Clayton Kershaw在今年8月接受《洛杉磯時報》訪問時直言，「他是一隻獨角獸，我不知道在整個棒球歷史上是否有人能做到和他一樣的事，我當然希望他能獲得有史以來最高薪的合約，而且我認為這已是板上釘釘的事情。」
堪薩斯城皇家隊明星捕手Salvador Perez在上個月預測，大谷將獲得一份「10年6億美元」的天價合約。這樣的價碼超越了他的隊友Mike Trout，後者長達12年、總價4.265億美元的續約合約，目前仍然是MLB史上最大的合約。《橙縣紀事報》專欄作家Jonathan Lansner甚至認為大谷的身價可能超過7億美元。
但如今，一場突如其來、但又早有跡象的傷病，恐怕會影響他的身價。今年冬天的自由市場是否會因此被攪亂，也受到外界矚目。