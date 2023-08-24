MLB／大谷翔平不用怕！旅美大前輩田中將大手肘韌帶撕裂傷還在投
日籍二刀流好手大谷翔平右手尺側副韌帶撕裂（UCL)，本賽季不會再以投手身份上場，但喜歡大谷翔平的球迷朋友也不必太害怕，因為有許多投手都曾受過這種大傷回來後繼續在場上奮鬥，其中包括大谷的旅美前輩田中將大。
運動中心/綜合報導
在大聯盟歷史上，也有許多韌帶撕裂而重返球場的案例，田中將大就是其中之一，2014年旅美加入洋基表現相當優異，先發出賽18場就取得12勝4負、防禦率2.51的好成績，但季中因為手肘不適而進入傷兵名單，隨後田中雖在大聯盟生涯一直飽受傷勢困擾，但每個賽季都出賽紀錄。
田中將大在大聯盟7年的職業生涯繳出78勝46敗防禦率3.74的成績，2020因疫情影響而返回日職加盟樂天，至今仍在球場上奮鬥。
大谷曾在2018年10月進行過Tommy John手術，這次再度受韌帶撕裂這種大傷，是否會再動一次Tommy John手術？仍要等天使醫療團隊評估後才會明朗。
日本球員近年來因為手肘韌帶撕裂傷而動刀的包括，雙城隊前田健太、教士隊達比修有等，不過不是一定要動刀才可以修復，打PRP也是可以完成相關附件程序，如：田中將大，就是很好的例子，一般中職球員遇到這樣的傷勢，也會先評估，最後才決定是否需要開刀。