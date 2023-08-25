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foodpandad登台11年！10萬人跑外送　他一年叫2500單：每天點7次

▲foodpanda舉辦11週年記者會，揭露11年來外送平台5項重要改變，同步公布最狂pandapro會員，一年叫外送次數高達2500單，平均一天叫6至7次。（圖／記者周淑萍攝）
▲foodpanda舉辦11週年記者會，揭露11年來外送平台5項重要改變，同步公布最狂pandapro會員，一年叫外送次數高達2500單，平均一天叫6至7次。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

外送平台foodpanda今（25）日舉辦11週年記者會，會中揭露11年來，外送平台以多元服務顛覆使用習慣帶來的5項重要改變，像是有10萬人加入外送行列兼差，同時公布平台最狂pandapro會員，一年叫 foodpanda 的次數高達 2500 單，平均一天要叫到6~7次，等於一年省下15 萬元外送費。

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foodpanda指出，11年來外送產業帶來很大的消費變革，像是早期只有美食外送，近年拓展到生鮮雜貨，補足配送到宅最後一哩路，隨點隨送不需定期囤貨。同時也成為生活助手，靠外送救急，或是遠端照顧家人或送禮。此外，也因為外送崛起，「外送員」成為兼差的超夯選擇，根據官方統計共有10萬名夥伴加入外送，幫自己增加額外收入。

▲foodpanda。（圖／周淑萍攝）
▲foodpanda公布11年來成績單。（圖／記者周淑萍攝）
📍foodpanda登台11年成績單

◾全台超過7成用戶：
根據2023年資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》觀測，foodpanda常用度達71.2%，APP 累積下載次數更超過 1350 萬，累積超過 10 萬店家數。

◾生鮮雜貨突破12萬品項：
foodpanda 上的店家類別成長 4 倍，可購買的品項數突破 12 萬，消費者訂購頻率也大幅提升 20%，逐漸成為外送主力之一。

即時快遞pandago 開通18縣市：
pandago 開通全台 18 縣市服務，服務內容涵蓋生活救急、餐廳調貨或是代抽號碼牌等懶人福利，全能助手當之無愧，而總訂單運送距離更可繞行地球超過 100 圈。

◾外帶自取突破300萬次：
外帶自取服務廣受好評，免排隊、還可自行規劃路線，使用人次突破 300 萬，成長率達 10 倍之多。

◾內用優惠折扣1200家：
pandapro 用戶可享內用 75 折起優惠，一上線即大獲迴響，目前全台合作店家超過 1200 家。

◾最狂pandapro年叫2500單：
pandpro會員據統計平均每年省 8 千元，相當於省下 73 杯星巴克美式咖啡；其中最精打細算的 pandapro 一年叫 foodpanda 送 2500 單，一年省下 15 萬元，相當替自己年終加薪 3 個月；更推出每週三「Super pro day 超級會員日」，精選品牌全品項、不限次數 7 折折扣。

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