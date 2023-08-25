foodpandad登台11年！10萬人跑外送　他一年叫2500單：每天點7次

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📍foodpanda登台11年成績單
◾全台超過7成用戶：
根據2023年資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》觀測，foodpanda常用度達71.2%，APP 累積下載次數更超過 1350 萬，累積超過 10 萬店家數。
◾生鮮雜貨突破12萬品項：
foodpanda 上的店家類別成長 4 倍，可購買的品項數突破 12 萬，消費者訂購頻率也大幅提升 20%，逐漸成為外送主力之一。
◾即時快遞pandago 開通18縣市：
pandago 開通全台 18 縣市服務，服務內容涵蓋生活救急、餐廳調貨或是代抽號碼牌等懶人福利，全能助手當之無愧，而總訂單運送距離更可繞行地球超過 100 圈。
◾外帶自取突破300萬次：
外帶自取服務廣受好評，免排隊、還可自行規劃路線，使用人次突破 300 萬，成長率達 10 倍之多。
◾內用優惠折扣1200家：
pandapro 用戶可享內用 75 折起優惠，一上線即大獲迴響，目前全台合作店家超過 1200 家。
◾最狂pandapro年叫2500單：
pandpro會員據統計平均每年省 8 千元，相當於省下 73 杯星巴克美式咖啡；其中最精打細算的 pandapro 一年叫 foodpanda 送 2500 單，一年省下 15 萬元，相當替自己年終加薪 3 個月；更推出每週三「Super pro day 超級會員日」，精選品牌全品項、不限次數 7 折折扣。