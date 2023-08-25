台南臺語月「臺語當著時」 黃偉哲邀大家來作伙講台語

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台南市文化局表示，本屆臺語月主題設定為「臺語當著時(Tâi-gí tng-tioh̍-sî)」，以夏日臺南的「日(jit̍)」與「夜(iā)」為戲台，串聯台南的地景、人物、文本，規劃《福祿 soul 臺語俱樂部》、《生活ê臺語》、《理性ê臺語》、《文本ê臺語》及《自覺ê臺語》等五大系列活動，日間除了舉辦戲劇演出、市集、走讀及禁歌音樂會等演出外，也推出一系列爵士臺語金曲音樂會、臺語演唱會、辯士來講戲、開箱深夜酒吧、探索凌晨魚市場等夜間活動。
文化局指出，9月2日開幕活動《福祿soul臺語俱樂部》，邀請台南在地音樂品牌「民生電氣」結合蘇俊穎木偶劇團，以布袋戲臺為設計靈感，串聯爵士樂團DJ搭配特製光雕秀共同演出，當天阮劇團也將於台南公會堂前，帶來《好命歹命》精彩表演。
9月9日登場的《唱阮ê歌噤袂恬》禁歌音樂會，邀請國際知名聲音藝術家Betty Apple領銜，與拍謝少年、古唸歌團及潤少共同演出，讓臺語禁歌有新的詮釋。最後，9月16日在新營文化中心戶外廣場，由知名歌手曹雅雯、曾心梅、邵大倫及杜忻恬等實力派音樂人輪番上陣演出，歡迎大眾在秋日晚風做伙聽臺語歌。本次活動也結合「第16屆金甘蔗影展」共同推廣臺語文化。金甘蔗影展於8月12日至9月10日間在全美戲院舉行，總計超過100場次的映演，歡迎各界踴躍參與。
台南臺語月活動將於9月2日起至9月16日止，更多活動詳情請參考「台南臺語月」官方粉絲專頁。