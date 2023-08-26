新莊命案！吃早餐問題爆口角 兒怒推母頭撞玻璃門、送醫不治
本月25日，新北市新莊區民本街一處民宅發生命案，一名64歲的曾姓婦人受傷昏迷，送醫搶救後宣告不治，而原因竟是曾婦的40歲大兒子，與母親因吃早餐問題發生口角，黃男一怒之下用手猛推母親，導致其頭部撞到玻璃門，之後小兒子返家，見到母親身體不適，隨即通報救護車送醫，但送醫搶救仍不治。警方獲報後，將涉案的黃男從醫院帶回，警方正持續採證，將報請檢方相驗釐清死因，全案朝傷害致死偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據警方初步調查，黃男任職服務業，平時與母親同住，25日上午9時許，黃男因早餐問題與母親發生口角，一怒之下用手猛推母親，導致其頭部撞到玻璃門，當時母親曾婦意識清楚，黃男出門後，其胞弟（小兒子）返家，發現媽媽雖然意識清楚，但是身體感覺不舒服，所以趕緊打119送醫，不料曾婦在送醫途中ohca，送往亞東醫院搶救後，當天晚間6時許宣告不治。
黃男落網後，坦承與母親發生口角，原因係本想帶母親去吃早餐，但被母親拒絕所以發生爭吵，供稱當時母親撞到頭部後意識清楚，以為無大礙所以未送醫。警方初步勘驗，曾婦左眼有紅腫、兩腳有擦傷(不確定新舊傷)，目前已將黃男帶回調查偵訊，正持續釐清案情。
※【NOWnews 今日新聞
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