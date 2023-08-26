台南警查獲性愛轟趴！破門攻堅見裸體7男3女 2主嫌被依法送辦
本月24日晚間，台南市警方查獲性愛轟趴，主嫌50歲的張姓男子54歲的與范姓女子，涉嫌以社群軟體邀集舉辦性愛轟趴，並向參與的男性收取3300元至4000元不等費用。24日晚間，警方持搜索票，於台南中西區某民宿攻堅破門，當場逮捕參加轟趴的7男3女，並查扣活動收取的現金4萬6300元、保險套等證物，主嫌張男、范女被依妨害風化罪，移送台南地檢署偵辦，另10名參加轟趴的7男3女，分別以社會秩序維護法各裁罰3000元。
記者林盈君／綜合報導
據了解，台南市警二分局於網路巡邏時發現，有人利用社群軟體邀集舉辦性愛轟趴，並宣告24日將於台南某民宿舉辦，循線追查到涉案的主嫌張男及范女，警方獲報後，隨即報請台南地檢署指揮偵辦，並派員於該地點監控埋伏，之後持搜索票攻堅破門，逮捕2主嫌、及參加轟趴的7男3女，現場並查獲活動收取的現金、保險套、潤滑液及手機等證物。
經警方調查，張、范舉辦性愛轟趴，挑選地點均為藏身巷道內、較低調的民宿，且參與的男姓還需審核身分，23日才剛於台中舉辦過性愛趴，未料卻逃不過法網，遭台南警方一舉破獲違法性交易。主嫌張男及范女被依妨害風化罪，移送台南地檢署偵辦，其他參與者，分別以社會秩序維護法各裁罰3000元。
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