舊沖吸車仍在用恐釀淹水？北市環保局：有保養不影響清溝

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她表示，北市市區近期屢發生積淹水，除受強降雨影響，溝渠排水也是問題，若沖吸車未換新，恐釀市區淹水，且今年1月至6月全市清淤量，比去年同期少133公噸，執行作業車輛老舊與清淤量有相關。
她說，環保局不更換沖吸車，導致清運淤量能不足，市府未意識嚴重性，像士林區里長曾反映沖吸車作業時，忽然無法使用，只能延期辦理清溝，且調資料發現，士林分隊沖吸車曾報修53天，是修理頻率最常的老車，要求明年汛期前，因編預算更換老舊沖吸車。
北市環保局科長鄧淞駿接受媒體電訪時說，全市共17輛沖吸車，其中4輛是超過法定汰換年限15年，會編預算汰換，車輛雖達汰換年限，但仍可執行清溝作業，且都有編維修經費。
他表示，執行溝渠清疏，除沖吸車還有溝渠清理隊及26輛吸泥車等協助執行勤務，沖吸車只是其中1項輔助工具，沖吸車1輛約新台幣500、600萬元，針對相關清溝作業車輛都有編預算規劃汰換。
他指出，從2017年至今，清溝作業車輛從平均年限12年降到7.5年，像今年已更換38輛，明年會續編預算，若車輛有嚴重毀損等不勘使用狀況，一定優先編預算汰換。
至於議員擔憂車輛老舊恐影響排水，鄧淞駿說，受極端氣候影響，今年常現強降雨，雨量都超過側溝容量，當然會出現部分積水，不過雨停積水退，代表溝渠未積淤泥，排水系統正常，市府都有定期清溝渠，加上更換箱涵系統等，讓市區排水維持順暢。（編輯：張銘坤）1120827