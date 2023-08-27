孟美岐遭罵小三「3大爭議傷人氣」！2年後搏命錄影 竟墜4米高空
大陸女星孟美岐近日在陸綜《舞台2023》搏命演出，沒吊鋼絲從4.3米高空墜落，節目將Ella目睹孟美岐掉下來之後嚇到抱頭的片段公開，挨批炒作過頭，孟美岐先前因小三爭議、當周傳雄（小剛）的評審而敗好感，不料努力用作品在舞台上表演，又招來亂搞噱頭的評論。
記者羅凌筠/綜合報導
24歲孟美岐從韓團宇宙少女出道，參加選秀節目《創造101》後擔任火箭少女101隊長，2021年卻與音樂人陳令韜爆出不倫戀，20天裡密會16天，愛得如膠似漆，孟美岐為當上第三者道歉：「從未想過介入他人感情，但是卻造成了實質傷害。」這也對她的人氣造成一定程度的殺害力。
更爭議的是，網紅李楊璐跳出來指控孟美岐是小三慣犯，過去就曾經和她的歌手男友陳澤希暗通款曲，從李楊璐公開的孟美岐簡訊來看，她明確知道有正宮存在，要分手時還對陳澤希說：「記得我跟你說過，兩者之間不存在兼顧，早晚都要做出決定，我也知道這個決定從一開始就不是我，但是我還是選擇勇敢的愛下去。」
此外，情歌教父周傳雄（小剛）2年前上大陸節目《天賜的聲音2》表演《我難過》，台下的評審有陶喆、張韶涵以及年僅22歲的孟美岐等等，最後孟美岐也是把周傳雄淘汰的其中一個導師，引發不少爭議，對此，孟美岐發文反擊：「作為常駐音樂合夥人參與，從未對周傳雄老師做出任何點評。」澄清自己對前輩沒有任何不敬。