合併乾癬與化膿性汗腺炎！　40歲上班族靠「生物製劑」重生

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不具傳染性、卻受異樣眼光 「乾癬」及早治療預後較佳成大皮膚科朱家葆醫師表示，上述患者一直十分困擾，尤其上班常遭受異樣眼光，讓她很不自在，又因旁人會有傳染疑慮，讓她在炎炎夏日也不敢游泳，情緒與壓力都在潰堤邊緣，所幸透過及早治療，才能重拾生活狀態。
部分民眾對於乾癬仍有傳染疑慮，但其實乾癬不具傳染性，主要是因患者本身免疫系統失調，導致皮膚細胞生長增加出現脫屑，平時不太會搔癢，也常被稱作銀屑病、牛皮癬，部分合併出現關節疼痛症狀，皮膚病灶常出現於如手肘、膝蓋、頭皮等，常讓患者苦不堪言。
目前所知乾癬病因複雜，主要是因為皮膚中免疫系統失調導致表皮不斷增生，患者也常有三高，就是所謂的糖尿病、高血壓、高血脂，其台灣盛行率約500分之一。氣候對於疾病影響不小，夏天通常會較和緩，在秋冬較乾冷的環境中而症狀會較嚴重；而臨床上醫師常以手掌大小，來評估乾癬嚴重度，病灶大於十個手掌大小，即屬於中重度，必須更積極治療，而通常尚未侵犯至關節，治療預後也會較佳。
「生物製劑」療效顯著 大幅改善病灶症狀朱家葆醫師說明，輕度乾癬可使用外用藥物、照光治療，中重度則會使用口服藥物、「生物製劑」來改善症狀，目前大多都是合併治療。而藥物效果因人而異，對於嚴重全身性程度的乾癬患者來說，「生物製劑」可說是能最快速改善症狀的治療方式。而在化膿性汗腺炎的最新臨床研究上，也證實生物製劑可改善症狀，相信未來將有更多武器對抗疾病。
目前台灣健保有給付在乾癬的生物製劑分五大類，包含腫瘤壞死因子抑制劑、介白素12/23抑制劑、介白素17抑制劑、介白素23抑制劑、介白素17受體抑制劑。朱家葆醫師也提到，少見的膿皰型乾癬，大多會建議使用介白素17受體抑制劑來治療，疾病控制效果較顯著。
醫師評估治療效果 每半年可考慮更換「生物製劑」朱家葆醫師進一步解釋，生物製劑目前大多有健保給付，醫師會依據治療效果評估給予治療建議；患者若是照光及兩種口服藥物，維持三個月都不見顯著效果，且乾癬面積和嚴重度指數(PASI)也超過十分，就會協助患者申請生物製劑治療，並在半年後檢視療效，評估是否更換其他生物製劑，可持續兩年；後續也可視復發情況再次提出生物製劑申請。患者若有疑問，應主動與醫師討論，個人疾病程度是否適用生物製劑改善，或是有更換其他生物製劑的可能性。
避免影響生活、加重憂鬱 患者應及早就醫診治醫師提到，民眾若是出現乾癬症狀，時常反覆發作就應儘速就醫診治。根據國外研究，患者發病的前幾年，透過生物製劑治療，比起患病已久的患者的疾病控制效果較佳。尤其乾癬屬於會影響到皮膚外觀，有些患者會有情緒壓力甚至憂鬱，嚴重也會影響人際關係，尤其若像上述患者同時有化膿性汗腺炎，更是雪上加霜，除了大面積脫屑外還有擔心腋下病灶破裂化膿，時刻提心吊膽，也無法安心生活，應積極就醫治療，改善症狀也能重回日常，大幅度改善生活品質。
朱家葆醫師同時提醒患者，乾癬及化膿性汗腺炎皆屬於免疫系統失調，非免系低下，勿過度進補增強免疫力，對保健食品使用上有疑慮應請教醫師，勿尋偏方造成病情惡化。尤其是化膿性汗腺炎的患者也切記戒菸、減重，配合治療，就有機會可以大幅度改善病情，另外使用外用乳霜或乳液來做好皮膚的日常保濕也可以讓皮膚多一層保護層，來減少皮膚免疫系通失調。建議若皮膚有反覆發炎的狀況，如乾癬或化膿性汗腺炎，可以與皮膚科醫師一起找出治療的最佳利器。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58919
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