三成青光眼患者不到五十歲！青光眼失明危機 七大族群要留意

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青光眼成年輕族群一大威脅 這些人當心視力悄悄流逝
三軍總醫院眼科部一般眼科呂大文主任解釋，青光眼是一種不可逆的視神經損傷疾病，嚴重可能導致失明。正常人的眼壓大概介於12到20毫米汞柱之間，大概相當血壓的六分之一，當眼壓超過視神經可承受極限，或供應視神經養分的血液循環不良，將導致視神經受損產生視野喪失。但並非眼壓高才會導致青光眼，正常眼壓也不能掉以輕心，現在有許多患者屬於正常型眼壓青光眼，尤其亞洲有8成5患者屬於此類，因此不能單靠高眼壓做為判斷，需透過完整的篩檢才能及早發現。
近年因為高度近視人口增加，讓青光眼有年輕化趨勢！呂大文主任表示，據資料顯示，台灣有約3成是49歲以下的年輕型患者，除了可能和遺傳有關，高度近視（500度以上）盛行也是重要關鍵。其他風險族群包括：長期使用類固醇、本身具有慢性疾病（糖尿病、高血壓等）。此外，有一個特殊族群是55歲以上女性、身高少於160公分，同時遠視介於100至300度間，也容易引發急性青光眼。由此可知，青光眼不是老年才會發生，而是需要全民共同提高警覺的眼疾！
青光眼有哪些分類？隅角閉鎖型最危險？
青光眼診斷可分為原發性與次發性：
- 原發性隅角閉鎖性青光眼：角膜與虹膜間的夾角（隅角）小於20度
- 原發性隅角開放性青光眼：角膜與虹膜間的夾角（隅角）大於45度
- 次發性青光眼：因外傷、出血或腫瘤等引起
- 先天性青光眼
青光眼難逃失明危機？定期追蹤＋積極治療成關鍵
呂大文主任分享，大部分的青光眼患者通常是在體檢時意外發現；因為早期沒有明顯症狀，像是知名藝人劉至翰，起初以為自己只是近視加深，日常看東西會有重影、無法聚焦等問題，但其實是青光眼所造成的視野受損。
青光眼患者如果已經出現視神經病變且視力開始模糊，就屬中晚期可能有較大的失明風險，雖然青光眼是不可逆的疾病，但透過及早發現和及早治療，可將病情維持不惡化，遠離失明危機。目前青光眼有多元的治療方式，包含藥物、雷射、微創手術和傳統手術等。但如果等到視野嚴重缺損，無法挽回時才治療，就只能透過傳統侵入性手術才能控制眼壓，治療選擇大大受限。
日常這樣做防眼壓飆升 有「青」呣免驚
最後，呂大文主任也提醒，青光眼患者應避免熬夜，盡量維持良好睡眠品質，也需避免倒立姿勢，因為眼壓和姿勢有相當的關聯，低頭或倒立皆會使眼壓升高，並把握吃清淡、早睡、睡好的原則，喝水建議少量多次，才能讓青光眼視力小偷離你愈來愈遠，有「青」也呣免驚！
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