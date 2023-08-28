現代人生活不佳，老得早！中醫教簡單茶飲、穴位按摩抗衰老。

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蕭善文院長指出，人約在25-35歲是老化的開始，但現代人由於飲食失節、起居無常、運動不足、生活緊張、工作壓力、環境污染，讓人體的五臟六腑受到傷害，於是提早衰老。
想要保持實際年齡，可從體內調養，讓自己氣色透亮。中醫抗衰老多以養心潤肺、調肝補腎、健脾益胃著手，其中與氣血最為相關，講求從內到外，精、氣、神完全提升，是從心理、生理、日常生活，全方位美顏抗老化，保持年輕光采。
中醫院長教抗老穴位、茶飲，在家簡單抗衰老不求人！
蕭善文院長教大家實際透過穴位按摩、簡單茶飲，達到各項保養，幫助抗衰老。在家抗老不求人！
【手腳抗衰老穴位】抗老首要，增強心肺、肝腎、脾胃功能。
內關穴：安神定心，平胃降逆。位置在手腕橫紋中央正上方2寸，三橫指寬處。 合谷穴：治臉部百病。位置在手部虎口處。
太衝穴：疏肝理氣，寧心安神。位置在大拇趾和第二趾中間，第一與第二蹠骨之間凹陷 太谿穴：滋陰補腎，減緩老化。位置在內踝後側一寸凹陷處。
足三里：促進吸收、良好滋養。位置在正坐屈膝垂足，用手從膝蓋正中往下摸到一突起高骨，外下緣直下一寸處。
三陰交：改善血循，促進回春。內踝尖上三寸 小腿脛骨後緣 靠近骨邊凹陷。女性可以多多刺激此穴，能夠調整身體機能。
【臉部抗衰老穴位】
顴髎穴：美白潤肌，促進臉部血液循環，不易曬黑。位置在顴骨突起下緣凹陷處，眼外角直下。
迎香穴：多按可消除眼部浮腫及預防肌膚鬆弛，可以增強面部的血液迴圈，潤澤肌膚。位置在鼻旁5分，平行鼻孔直下，與法令紋交界處，按壓有一凹孔，有酸脹感鼻翼旁邊。
頰車穴：促進臉部肌肉放鬆，有助瘦嚼肌發達型的國字臉。位置在下頜角前上方約1橫指，按之凹陷處，當咀嚼時咬肌隆起最高點處。從下顎沿面形向上推凹陷處。
睛明穴：多按可解決眼部疲倦無神采的問題。位置在目內眥角稍上方凹陷處。近眼頭的位置。 瞳子髎：可防止出皺紋的問題。位至在眼尾。
承泣穴：可防止眼袋產生。位置在目下七分，眼眶下胞凹陷處，瞳子正下方，瞳孔直下方，眼球與下眼眶邊缘之間。
【簡單抗衰老茶飲】
薏仁水：能利水滲濕、消除水腫，美白肌膚，消除疲勞。先將薏仁洗淨泡軟，放入水中煮沸，再以小火煮20分鐘。惟薏仁甘淡微寒，體質虛寒不要喝太多，一週1-2次即可，懷孕及月經期婦女，則應避免吃薏仁。
抗痘薏仁水：準備薏仁水300cc，加入金銀花10g、連翹10g，煮10分鐘。薏仁健脾利濕、增強免疫力；金銀花、連翹可清熱解毒。
美白薏仁水：準備薏仁水500cc，加入天冬15g、麥冬15g，煮20分鐘。天冬可養陰潤燥、清火生津。麥冬則養陰清熱。肺主皮毛，天冬和麥冬，潤肺養顏、養肺滋肺陰，達到皮膚白皙潤澤。
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