吳釗燮有望去紐約？外交部籲聯合國改善2758號決議遭不當引用

我是廣告 請繼續往下閱讀
田中光指出，聯合國體系長期屈服於中國的壓力，持續錯誤解釋1971年通過的聯大第2758號決議，是台灣被不當排除在聯合國體系外的主要原因。我國人民及媒體無法進入聯合國參訪、出席會議活動或進行採訪；台灣也不能參與聯合國相關會議、機制及活動，並做出貢獻。
他要再次強調，該決議與台灣無關，也沒有授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。兩岸互不隸屬是台海的客觀現狀，也是無可否認的事實，只有台灣的民選政府才能在聯合國體系代表台灣2,300萬人民。
田中光說明今年推案的四大訴求，一、聯大第2758號決議遭錯誤詮釋，以致2,300萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外之情形，應做出改善；二、聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利，應即予匡正；三、聯合國應積極維護台海及鄰近區域之和平、穩定及安全；四、聯合國應接納台灣有意義參與實現SDGs之相關會議、機制及活動，並做出貢獻。
田中光說，我國將繼續採取穩健、務實的作法推案，包括洽請友邦在聯大總辯論為我國發聲，並請友邦駐聯合國常任代表為我國聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），敦促秘書長修正聯合國錯誤解釋第2758號決議，徹底解決台灣2,300萬人被不當排除在聯合國體系外的問題。今年本部另將把我國的訴求透過曾經獲得獎學金來台留學的年青朋友，尋求他們在年輕族群之支持，相信更能獲得廣泛迴響。
此外，田中光說，外交部今年以台灣是全球和平不可或缺的一環為設計理念，製作新的推案主視覺，凸顯將台灣納入聯合國體系的必要性；另外也製作兩支影片，分別展現我國積極實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的真實故事，以及維護台海和平穩定的重要。
為增進聯合國社群及國際社會對台灣在相關領域成果的了解，政府在聯大期間將在紐約舉辦「台海和平安全」、「永續發展」、「公共衛生」及「科技政策」等主題的周邊系列活動，分享我國在這些領域的發展、成就與關切；駐紐約辦事處也將進行各項推廣台灣意象的文宣。
此外，朝野立委也會籌組視導團赴紐約加油打氣，許多關心台灣的海內外民團及僑團也會舉辦各樣聲援活動，希望透過多元創意的方式，一同向國際社會傳達台灣人民期盼參與聯合國的心聲。
而會後媒體關心，外交部長吳釗燮未跟隨蔡英文總統出訪史瓦帝尼，是否另有規劃？田中光表示，吳的行程目前還未定案，會在尋適當時機向外界說明。