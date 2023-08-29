蕭秉治看《快一秒的他》公開暗戀故事 喊：可不可以別做他的情人
改編自國片《消失的情人節》的日本愛情電影《快一秒的他》，中文宣傳曲〈可不可以別做他的情人〉確定由蕭秉治獻唱，歌詞譜寫默默守護愛慕對象的故事，與片中女主角清原果耶飾演的「麗華」暗戀心境不謀而合，蕭秉治開心表示：「非常榮幸和《快一秒的他》合作，也非常期待可以趕快進戲院好好欣賞這部電影。」
記者陳雅蘭/綜合報導
《快一秒的他》劇情描述在郵局工作的皇一（岡田將生 飾）邂逅彈著吉他高歌的櫻子（福室莉音 飾），總是快世界一秒的男孩早一步暈船，以為終於找到真命天女，並精心安排煙火約會，隔日醒來卻腦袋一片空白！皇一向警方報案自己遺失了「昨天」，沒想到破解懸案的關鍵，竟然藏在海角天涯的信箱裡。更奇怪的是，每天帶著相機來買一張郵票、總是慢世界一秒的女孩長宗我部麗華（清原果耶 飾），早已掌握一切祕密。
蕭秉治表示看了《快一秒的他》預告後，對於男主角「皇一」總是快世界一秒的模式相當感同身受，他說：「因為我也是一個急性子的人，對男主角的生活狀態非常有共鳴，感覺是一部非常有趣又浪漫的電影。」歌名〈可不可以別做他的情人〉及歌詞內容唱出電影女主角麗華的暗戀心聲，蕭秉治表示，這首歌是在寫一個默默守護喜歡的人的故事，「之前也曾經有暗戀過別人的經驗，雖然最後結局是傷心的，但還是一段很美好的體驗」。
劉冠廷在原作《消失的情人節》中飾演反應慢半拍的「阿泰」，日版《快一秒的他》將原作角色性別對調，由清原果耶詮釋光是寫好名字就要比別人花數倍時間的「長宗我部麗華」，職業也從原本台版的公車司機變為延畢大學生。劉冠廷表示看完《快一秒的他》心情非常感動，他說：「在日本這樣的國度裡，有人能夠懂阿泰的心情，實在是太美好了，我覺得改編得非常巧妙，不管有沒有看過《消失的情人節》都非常推薦！」
《快一秒的他》電影宣傳曲〈可不可以別做他的情人〉由蕭秉治創作、演唱，作品收錄在《Project X》巡迴演唱會豪華精選現場演出專輯，MV則搭配《快一秒的他》電影畫面，已在「相信音樂BinMusic」YouTube上架；《快一秒的他》9月1日在台上映。