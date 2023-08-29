饒河夜市攤商坑殺外國人！水果「100瞬間變400元」市場處出手了
觀光回流，近日有網友爆料，他帶著越南朋友到饒河逛夜市，豈料遇到水果商坑殺，原本1袋100元的榴槤，坐地起價變成400元；台北市市場處表示，今天會與消保官到場稽查，要求業者標示價格，民眾碰到坑殺情況，可以拒絕購買，並且記下資料來檢舉，若查證屬實，將要求改善。
記者孫唯容／綜合報導
一名網友在Dcard發文，指出7月中與越南友人到台北市松山區逛饒河夜市，經過水果攤看到榴槤想買，原本1袋賣100元，而老闆聽越南籍友人開口後，卻突然變成400元，亂喊價格坑殺外國觀光客，事件引發討論，更有網友說曾在夜市看過，日韓旅客花上千元買水果。
台北市市場處也出面回應，近日網路論壇出現饒河夜市水果攤商售價過高、疑似有坑殺觀光客的情形，因此29日會同消保官到場稽查，也會要求現切水果的業者名標價格，並使用經濟部標準檢驗局檢驗合格的電子秤，也要遵守「問、秤、買、切」的買水果4步驟。
市場處表示，如果現切水果業者沒有先確認總價、詢問購買意願，而有強迫消費的情況，消費者可以直接拒絕，再將攤商的位置、名稱記下，撥打1999來檢舉，如果稽查屬實，會給予書面警告，也將要求自治會確實督導、責令限期改善。