全球首例！高端「新冠疫苗技術」授權世衛C-TAP、MPP

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聯合國藥品專利池執行董事查爾斯·戈爾（CharlesGore）說明，獲得基本藥物和衛生技術仍需成為全球衛生議程的重中之重，感謝高端疫苗（MVC）、西班牙國家研究委員會（CSIC）和智利大學向MPP提供授權，並希望這將向世界各地的其他原創者發出重要信息，以在C-TAP的支持下達成進一步的許可協議。
高端疫苗公司總經理陳燦堅回應，對抗大規模傳染病最有效的應對措施就是團結、合作及全球共同努力。高端疫苗將人類健康需求放在第一優先，新冠肺炎只是開端，藉由加入C-TAP倡議，高端疫苗將為全球健康防護樹立先例，展現疫苗對普惠公共衛生的價值，「更重要的是，我們將持續展現高端確保沒有人會被忽視的健康承諾」。
MPP由Unitaid於2010年創立，為聯合國支持的公共衛生組織，旨在透過自願授權及專利池的方式，增加中低收入國家取得救命藥物的機會。MPP透過與民間組織、國際組織、企業、病友團體及各國政府合作，取得原廠藥商等專利持有者的自願授權，並鼓勵仿製藥商申請授權許可製造。迄今，MPP已取得超過20位專利持有者授權，涵蓋疾病領域包含HIV、C型肝炎、結核病、癌症和新冠肺炎等。
C-TAP則是由WHO、哥斯達黎加政府，以及UNDP、Unitaid、UNAIDS和執行夥伴，如MPP共同於2020年5月推出。目前，C-TAP已獲得西班牙CSIC和美國NIH的授權，並收到BiotechAfrica等製造商申請，用於開發其新冠診斷技術。