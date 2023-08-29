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全球首例！高端「新冠疫苗技術」授權世衛C-TAP、MPP

▲WHO計畫單位C-TAP（COVID-19TechnologyAccessPool）、聯合國公衛組織單位MPP（MedicinesPatentPool）今（29）日表示共同宣佈，已獲高端公司新冠疫苗技術授權。（圖/食藥署提供）
▲WHO計畫單位C-TAP（COVID-19TechnologyAccessPool）、聯合國公衛組織單位MPP（MedicinesPatentPool）今（29）日表示共同宣佈，已獲高端公司新冠疫苗技術授權。（圖/食藥署提供）

記者許若茵／台北報導

WHO計畫單位C-TAP（COVID-19TechnologyAccessPool）、聯合國公衛組織單位MPP（MedicinesPatentPool）今（29）日表示共同宣佈，已獲高端公司新冠疫苗技術授權，以促進疫苗製造技術全球廣泛應用。高端公司經技術專家評估獲選為全球首家參與WHOC-TAP及聯合國MPP計畫疫苗製造商，盼能攜手國際組織共同推動全球新冠疫苗的廣泛使用。

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世界衛生組織總幹事譚德塞（Dr.Tedros）表示，新冠肺炎將會持續存在，全世界將繼續需要可預防、檢測和治療的工具，「通過C-TAP，WHO及我們的合作夥伴，將能使這些防護工具普及到每個人。我向所有願意貢獻技術的持有人表達由衷的感謝。」

聯合國藥品專利池執行董事查爾斯·戈爾（CharlesGore）說明，獲得基本藥物和衛生技術仍需成為全球衛生議程的重中之重，感謝高端疫苗（MVC）、西班牙國家研究委員會（CSIC）和智利大學向MPP提供授權，並希望這將向世界各地的其他原創者發出重要信息，以在C-TAP的支持下達成進一步的許可協議。

高端疫苗公司總經理陳燦堅回應，對抗大規模傳染病最有效的應對措施就是團結、合作及全球共同努力。高端疫苗將人類健康需求放在第一優先，新冠肺炎只是開端，藉由加入C-TAP倡議，高端疫苗將為全球健康防護樹立先例，展現疫苗對普惠公共衛生的價值，「更重要的是，我們將持續展現高端確保沒有人會被忽視的健康承諾」。

MPP由Unitaid於2010年創立，為聯合國支持的公共衛生組織，旨在透過自願授權及專利池的方式，增加中低收入國家取得救命藥物的機會。MPP透過與民間組織、國際組織、企業、病友團體及各國政府合作，取得原廠藥商等專利持有者的自願授權，並鼓勵仿製藥商申請授權許可製造。迄今，MPP已取得超過20位專利持有者授權，涵蓋疾病領域包含HIV、C型肝炎、結核病、癌症和新冠肺炎等。

C-TAP則是由WHO、哥斯達黎加政府，以及UNDP、Unitaid、UNAIDS和執行夥伴，如MPP共同於2020年5月推出。目前，C-TAP已獲得西班牙CSIC和美國NIH的授權，並收到BiotechAfrica等製造商申請，用於開發其新冠診斷技術。

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