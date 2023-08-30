蘇拉來了！78%勞工「颱風假」仍上工　62%企業贊成給有薪假

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據yes123求職網調查發現，當颱風、豪雨來襲宣布停班，合計有高達77.9%的勞工透露，「曾經」照常上班過，其中又分成60.1%屬於被老闆、主管要求去上班，17.8%屬於主動自願去上班。
若以「行業別」交叉分析，在颱風天、豪雨天，「曾經上工」比例的前5名，依序為「大眾傳播與公關廣告」（91.3%）、「批發零售與貿易」（89.7%）、「餐飲住宿與休閒旅遊」（87.1%），以及「農林漁牧礦與環保生態」（84.6%）、「醫護與生技」（80.3%）。
曾經「風雨無阻」到班過，其中有74.9%的勞工透露，公司沒有提供防護措施；甚至還有19.1%的勞工更表示，曾經因公受傷過，但也有27.7%的勞工指出，公司事後有提供補休，還有21.8%透露，企業有提供雙倍薪。
資方態度方面，本次調查顯示，若當地政府「宣布停班」，有87.4%選擇「停班」，其中55.2%「停班，但照樣給全薪」；30.2%「停班，且不給薪」；2%「停班，但給半薪」。其餘12.6%公司「仍需到班」。
對於所謂的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，是否正式法制化、納入《勞基法》，採「有薪假」的方式辦理，本次調查結果發現，高達95.2%的勞工「贊成」；至於表態「贊成」的企業，比例也有62.1%。
yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然根據「相關天然災害出勤要點」規定，雇主假如要求勞工出勤，除了當天薪水照給外，「宜」加給工資，並且提供交通工具、交通津貼，不過無強制力；勞工若選擇不到班，雇主不得要求補班、記曠職；只是雇主因勞工未到班，而要扣薪、不給薪，也不算違法。
楊宗斌不忘提醒勞工，若覺得風雨天上班，可能有危及生命安全的風險，可向雇主說明之後，行使所謂的「退避權」不出勤；企業方面不得強迫，到班與否必須徵得勞工同意；最後也建議雇主，考量人員辛苦出勤的情況下，應該加發津貼補償。
另外，當公部門宣布該縣市是否放「颱風假」，若以上班族立場來看，「比較支持」的時間點，84.1%認為「前一天的晚上十點（含）前」；15.9%認為「前一天的晚上十點過後」。
每逢颱風來臨前的下班日，有83.2%的勞工表示，會到賣場提前準備「食物、水」；還有62.2%指出，也會提前準備「防災用品」。
另外在可複選狀況下，假如颱風天不用上班，上班族最愛「睡覺補眠」（81.6%)、「用電腦或手機上網」（72.2%)、「看電視新聞」（58.2%)，以及「忙家事」（45.1%)、「看電視節目」（43.9%)等。