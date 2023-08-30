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籃球／中國男籃球星易建聯宣布退役！在NBA打過5季　姚明後第一人

▲中國大陸男籃頭號球星易建聯發布微博正式宣布退役，總計他在CBA效力16個賽季，在NBA效力過5個賽季。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸男籃頭號球星易建聯發布微博正式宣布退役，總計他在CBA效力16個賽季，在NBA效力過5個賽季。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

中國大陸傳奇球星易建聯昨日深夜突然發布微博正式宣布退役，總計他在CBA效力16個賽季，獲得7座總冠軍，是該聯盟史上最年輕的年度MVP。他也在NBA效力過5個賽季，打過公鹿、籃網、巫師小牛，生涯場均7.9分4.9籃板。

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易建聯可說是姚明之後，中國大陸最偉大的球員，其CBA生涯打了625場比賽，總計得到12781分，史上最多；總計抓下6159籃板，史上最多；拿到5次CBA例行賽最有價值球員，史上最多；3次CBA總冠軍賽最有價值球員、7次CBA總冠軍。

NBA生涯，易建聯一共打了272場例行賽，場均得到7.9分4.9籃板，投籃命中率40.4%，三分命中率33.3%，罰球命中率78%。個人單場得分紀錄為31分，單場籃板紀錄為19個，單場阻攻紀錄為6個。


易建聯微博原文如下：

大家好！我是易建聯。

時間飛逝，眨眼間，籃球已經陪我走過了21年。經過慎重的考慮，今天，我決定正式告別我的籃球職業生涯。

一路走來，我由衷地感謝我最摯愛的家人、最敬愛的領導伯樂、每一位教練、隊友、對手、贊助商以及合作夥伴和經紀團隊。我要特別感謝中國男籃，這個於我而言神聖的名字。每當我身披國家隊戰袍為國出戰時，都能感受到強大祖國給我帶來的自豪感。也特別感謝廣東男籃多年的培養與支持，讓我有機會代表家鄉獲得如此多的榮譽，為我提供了走向更大舞台的機會。

告別，不是結束，而是新的開始。

會很懷念，也會繼續前行，去迎接新的篇章。

再見啦，我最熱愛的籃球：

感謝你賦予我這段21年的美妙旅程，有熱血、有喜悅、有遺憾、有淚水，有可靠的同伴，亦有可敬的對手。這是一段此生難忘的寶貴經歷。

無關勝敗，皆是熱愛。

再見啦，我最親愛的球迷朋友：

從聯盟菜鳥到球隊大哥，無論巔峰低谷，你們都無怨無悔陪伴著我，給我巨大的能量和感動，陪我度過每個光榮瞬間和至暗時刻。教會我微笑迎接掌聲，從容面對質疑。你們給予我的這一切，其實已經遠遠超過了我的付出。

最後，也小小的感謝一下那位9號新秀，21年的堅持，初心未忘，夢一直在。

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