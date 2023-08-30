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苦情！颱風天仍上工、1成9因公受傷　勞工盼危險加給每月2.5K

▲人力銀行調查指出，對於「處理天災來臨或過後」的戶外工作員工，若有「危險加給」的話，勞工希望平均每月至少2,526元。（圖／翻攝畫面）
▲人力銀行調查指出，對於「處理天災來臨或過後」的戶外工作員工，若有「危險加給」的話，勞工希望平均每月至少2,526元。（圖／翻攝畫面）

記者李琦瑋／台北報導

強颱蘇拉逼近！人力銀行今（30）日發布「颱風天上工與企業防災調查」指出，78%曾在「颱風假」時上工過，且19.1%曾因公受傷；9成6勞工上班曾遇地震，最怕發生在高樓辦公、用餐中、貨架旁； 針對「處理天災來臨或過後」的戶外工作員工，若有「危險加給」的話，勞工希望平均每月至少給2526元，但企業僅月給1612元。

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yes123求職網調查顯示，曾經「風雨無阻」到班過的勞工中，有74.9%的公司「沒有」提供防護措施，甚至19.1%的勞工因公受傷過。

關於「天災上工」部份，除了高溫、風雨外，還有地震，據yes123求職網調查發現，高達95.8%的勞工透露，曾有過「上班日」遇到「有感地震」的經驗。

對於最難忘的「上班地震」狀況，在可複選狀況下，主要依序為「剛好在高樓層辦公、值勤」（62%）、「碰上用餐時間」（33.5%）、「剛好在貨架旁辦公、值勤」（27.8%），以及「剛好在上廁所」（21.8%）、「馬上去電給家人、朋友，對方卻無回應」（20.9%）。

當上班日遇到「有感地震」，50.3%的人坦言，「有影響」上班心情：其中35.6%屬於「曾影響上班心情，但沒有請假念頭」；14.7%屬於「曾影響上班心情，且有請假念頭」。

但僅有57.2%的企業每年會有定期的「防災演練」，其中49%有明確的防災編組；25.3%的資方坦言，曾經因為天災關係，造成公司的損失。

另外，調查發現，72.9%的上班族透露，曾經「收到或看到、聽到」假的天災消息（謠言）或影音畫面，其中又分成36.8%屬於「沒有查證，但也沒有轉傳出去」，21.4%屬於「沒有查證真假就轉傳出去」，14.7%屬於「有查證真假」。

針對「處理天災來臨或過後」的戶外工作員工，若有「危險加給」的話，勞工方面希望，平均每月「至少」為2526元。

相較下，雖然有82.2%的企業表示，「願意提供」危險加給，不過每月金額「上限」是1612元，僅為勞方期望值的「64折」而已。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒大眾，根據「災害防救法」第41條，也就是如果明知為災害不實訊息卻通報者，處30萬元以上、50萬元以下罰金；若散播災害不實訊息致人於死者，最重更可處無期徒刑。可惜會親自確實去查證消息的人，目前可能仍屬少數。

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