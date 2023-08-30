獨／悲控輔導、學務雙頭馬車　豐中案家長：心理醫師溝通也無用

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蔡爸爸說，一開始校方反映兒子違反校規，自己聽信單方面說法，認為都是兒子的錯，還要求兒子要聽話、乖乖去驗尿，至今仍自責不已。當時他除了全力配合也告訴校方，兒子持續在看身心科，有時或許有些情緒，希望能多點寬容。心理醫師為了幫助兒子，也主動給電話，請學校輔導室主任和他溝通，但一切都不敵學務主任的強勢。
記者會後，蔡爸爸告訴《NOWnews》記者：「我很生氣，到現在還很生氣。」當時校方通知他到校，他才知竟被定調「家長來校幫小朋友辦休學」，雖然自己出示兒子的藥和診斷書，表示兒子從高一就在看身心科，輔導主任也強調「學生正在進行心理諮商」，學務主任仍當著校長和眾人的面，強勢的把轉學單丟出來。
立委張廖萬堅說，校方指蔡生看身心科的原因是父母失和，但教育對孩子的意義，應該是向上提昇的力量，而不只是管理。即使輔導室已介入，學務主任仍堅持要蔡生離校，導致自認沒錯的蔡生說出「我死也不會休學」如此決絕的話。
張廖萬堅指出，蔡生在教室灑白包，以心理醫生視角是發病的症狀，學務主任的觀點就是應該記過的重大違規。之前多位立委力促修法，要求輔導人員必須專任，就是為了避免主責校園管理的學務人員缺乏相關的專業認知，但「輔導小、學務大」的校園現象一直存在。本案校長居中協調不力，輔導主任已強調正在做心理諮商，學務主任仍堅持繼續記警告，以管教之名行貶抑欺負之實，校長卻束手無策！蔡生面對一股小的力量拉著他向上、另股大的力量強壓著他，最終選擇輕生，這是教育現場的悲哀，但絕對不能就這樣算了。
蔡爸爸拿出教育部長潘文忠頒給兒子的獎狀，感慨的說「我好想叫部長把這張獎狀收回去，就是你領導下的教育人員，扼殺了我的孩子。」他表示兒子不曾補過習，從小媽媽就買很多課外書給他看，考上國中資優班後，一直是個愛思考的孩子，或許因為愛思考，發現體制裡很多不合理現象、用自己的方式去衝撞、表達不滿。他問「如果他不那麼聰明，是否就不會在這個學習環境裡失去了生命？」
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